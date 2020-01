CALCIOMERCATO 8 GENNAIO- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 8 gennaio. Calciomercato invernale già nel vivo, tutti i dettagli.

MILAN– Todibo, affare in via di chiusura! Come anticipato nelle scorse settimane, l’affare è ormai pronto ad entrare nel vivo. Trattativa basata sul prestito con diritto di riscatto in favore del club rossonero.

INTER– Vidal si avvicina, il giocatore avrebbe detto sì alla proposta dell’Inter e sarebbe pronto a riabbracciare Antonio Conte. Tuttavia da Barcellona frenano: Valverde non vorrebbe privarsi del suo centrocampista. 12 milioni di euro la proposta nerazzurra, 20 milioni la richiesta del Barcellona.

JUVENTUS– La Juventus ha chiuso l’affare Ntenda, giovane promessa della Nazionale Under 17 francese. Il giocatore ha già svolto le visite mediche.

FIORENTINA– Possibile ritorno a casa di Kalinic. L’attaccante croato potrebbe rappresentare la giusta soluzione per l’attacco viola in vista della seconda parte di stagione.

ROMA– Punto interrogativo Florenzi: il terzino potrebbe puntare in piedi e chiedere la cessione. Il giocatore piace alla Fiorentina