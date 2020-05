Juventus, la rivelazione di Pjanic cambia il mercato. Higuain in MLS, lo vuole il fratello!

HIGUAN MLS- Secondo quanto riportato da “Washington Post”, il fratello di Higuain, secondo allenatore del DC United in MLS, sarebbe pronto a convincere il Pipita a trasferirsi in America per l’inizio di una nuova avventura. Tutto dipenderà dal punto di vista del diretto interessato, dagli stimoli e dalla possibile offerta che il club americano potrà mettere sul piatto della bilancia per convincere la Juve a dire sì.

Non è escluso che il Pipita potrebbe decidere di rescindere in maniera consensuale il suo contratto con i bianconeri. Tutto dipenderà dai piani di mercato di Paratici, ma la sensazione che l’esperienza in bianconero dell’argentino sia arrivata al capolinea.

Leggi anche: Calciomercato, Cavani-Inter: ora si fa sul serio. La Juve piomba su Raul Jimenez

Higuain in MLS, Pjanic vuole solo il Barcellona

Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo“, Pjanic avrebbe comunicato a Leonardo di preferire solo ed esclusivamente il Barcellona in caso di addio alla Juventus: “Andrò solo al Barcellona“. Una dichiarazione che obbligherà i bianconeri a trovare un accordo sugli scambi con il club catalano.

Paratici chiede Arthur, il Barcellona sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia i cartellini di Vidal, Semedo, Rakitic e Rafinha, profili interessanti, ma non in linea alle strategie di mercato dei bianconeri. Cosa succederà nelle prossime settimane? La Juventus valuterà il da farsi, dando uno sguardo anche al capitolo cessioni.