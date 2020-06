Calciomercato| Arthur-Juventus, discorso del brasiliano ai compagni: attesa l’ufficialità. Hakimi-Inter e la grana Perisic!

ARTHUR JUVENTUS- Manca solamente l’annuncio ufficiale per il passaggio di Arthur dal Barcellona alla Juventus. Percorso inverno per Pjanic, il quale vestirà blaugrana in vista della prossima stagione. Un doppio accordo totale, con visite mediche già effettuate e firma sul contratto già portata al termine. Arthur si legherà ai bianconeri per i prossimi 5 anni, firmando un contratto da 5 milioni di euro a stagione.

Oggi il centrocampista brasiliano, prima dell’allenamento, ha annunciato il suo addio ai compagni, ma giurando massima professionalità fino al termine della stagione.

Arthur Juventus, ma non solo: si muove anche il mercato dell’Inter

E’ fatta anche per l’imminente passaggio di Hakimi all’Inter. Il terzino, di proprietà del Real Madrid, vestirà nerazzurro in vista della prossima stagione. Accordo ormai a un passo, con operazione fissata a 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Lo stesso Marotta ha confermato l’imminente fumata bianca.

Detto questo, occhio anche al capitolo Tonali: il centrocampista del Brescia piace parecchio ai nerazzurri, i quali sembrerebbero esser in netto vantaggio sulla Juventus per la corsa al centrocampista. 40-50 milioni di euro la sua valutazione, con 20 milioni che dovrebbero arrivare dal riscatto di Perisic da parte del Bayern Monaco, una trattativa ancora leggermente arenata.