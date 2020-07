Infortuni Serie A, aggiornamenti LIVE: Lazio, Correa out 3 settimane. Roma, fuori Smalling. Cagliari, piccolo allarme per Nainggolan

INFORTUNI SERIE A- Ecco l’elenco degli infortuni relativi alle 20 squadre di Serie A. Roma alle prese con l’infortunio di Zaniolo: il gioiellino giallorosso non sarà ancora a disposizione per diverse settimane. Stagione finita per Lulic e Marusic. La Juve potrebbe recuperare Demiral a metà luglio, stagione finita per Khedira.

Infortuni Atalanta

Palomino: problema ai flessori, tempi di recupero da stabilire.

Infortuni Bologna

Santander: stiramento al bicipite femorale della gamba destra che lo terrà ai box per circa tre settimane. Recuperabile per metà luglio.

Skov Olsen: lesione di primo grado della giunzione miotendinea del flessore destro. Rientro in campo previsto per metà luglio.

Infortuni Brescia

Chancellor: stiramento muscolare. Tempi di recupero stimati per metà luglio

Cistana: operato alla caviglia, tempi di recupero da valutare, potrebbe aver già finito la stagione.

Bisoli: lesione del tendine rotuleo per il centrocampista, stagione finita.

Infortuni Cagliari

Pisacane: fratture delle costole, tempi di recupero da valutare nonostante il suo immediato ritorno in campo.

Pereiro: affaticamento muscolare alla coscia sinistra

Faragò: intervento chirurgico per sports hernia bilaterale. Possibile ritorno in campo a fine luglio.

Pavoletti: rottura del crociato, stagione finita.

Infortuni Fiorentina

Kouame‘: rottura del crociato, possibile recupero per fine luglio.

Benassi: lesione muscolare, stop di circa 15 giorni

Infortuni Genoa

Criscito: edema al polpaccio, stop di circa 10 giorni.

Radovanovic: distorsione al ginocchio con interessamento dei legamenti. Stagione finita.

Infortuni Inter

Sensi: distrazione muscolare al bicipite femorale destro. Recupero stimato a metà luglio.

Vecino: problema muscolare, ritorno in campo imminente.

Moses: problema muscolare, qualche giorno di riposo.

Infortuni Juventus

De Sciglio: Ko muscolare, in campo a metà luglio.

Demiral: rottura del crociato, possibile ritorno in campo a fine luglio.

Khedira: adduttore ko, stagione finita.

Alex Sandro: lesione del legamento collaterale del ginocchio, ritorno in campo a metà luglio.

Chiellini: ritardo di condizione fisica, recupero entro 7 giorni.

Infortuni Lazio

Lulic: caviglia sinistra ko, stagione finita.

Luiz Felipe: affaticamento al polpaccio, ritorno in campo imminente.

Marusic: elongazione ai flessori della coscia, stagione potenzialmente finita.

Correa: lesione del legamento collaterale, stop di tre settimane.

Infortuni Lecce

Deiola: fastidio al ginocchio, recupero previsto per metà luglio.

Lapadula: distorsione alla caviglia, in campo a metà luglio.ù

Infortuni Milan

Castillejo: ko muscolare, 10-15 giorni di stop.

Musacchio: infiammazione della caviglia, stagione già finita?

Calhanoglu: risentimento muscolare durante Lazio-Milan: tempi di recupero da valutare, possibile stop di 7-10 giorni.

Infortuni Napoli

Ospina: niente di grave, qualche giorno di riposo

Infortuni Parma

Nessun infortunato

Infortuni Roma

Smalling: lesione muscolare, tempi di recupero da valutare

Infortuni Sampdoria

Ferrari A.: trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore. Stagione finita.

Quagliarella: affaticamento al gemello del polpaccio. Ritorno fissato tra circa 7 giorni.

Infortuni Sassuolo

Romagna: rottura del tendine rotuleo, stagione finita.

Infortuni SPAL

Zukanovic: problema alla caviglia, rientro previsto a fine luglio.

Berisha. E.: ko alla mano destra, tempi di recupero da valutare, possibile forfait fino al termine della stagione.

Infortuni Torino

Baselli: distorsione al ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore. Stagione finita.

Infortuni Udinese

Mandragora: rottura del legamento crociato del ginocchio, stagione finita.

Prodl: problema al ginocchio. Tempi di recupero da valutare.

Infortuni Verona

Borini: ko al flessore, stop di circa 10-15 giorni.

Eysseric: lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Ritorno in campo a metà luglio.