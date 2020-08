HIGHLIGHTS INTER BAYER LEVERKUSEN L’Inter vola alla caccia della semifinale di Europa League sfidando il Bayer Leverkusen in un match che si annuncia decisamente complicato. Gli uomini di Conte saranno chiamati alla prova del nove per cercare di portare a casa il pass per il penultimo atto della manifestazione europea.

I nerazzurri scenderanno in campo con il solito 3-5-2. Conte si affiderà all’esperienza di Godin in difesa, escludendo ancora una volta Skriniar, quest’ultimo non al meglio fisicamente. Fuori anche Candreva e Eriksen. A centrocampo confermati Barella, Brozovic e Gagliardini, mentre in attacco ci sarà spazio per la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a subentrare dalla panchina in corso d’opera. Calcio d’inizio ore 21.00.

Highlights Inter Bayer Leverkusen

In attese del video del match…

Tabellino Inter Bayer Leverkusen

In attesa del tabellino del match…

Pagelle Inter Bayer Leverkusen

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; R.Lukaku, L.Martinez. ALL.: Conte. A DISP.: Padelli, Skriniar, Ranocchia, Candreva, Moses, Biraghi, Borja Valero, Agoumé, Sensi, Eriksen, Sanchez, Esposito.

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Demirbay, Palacios; Wirtz, Havertz, Diaby; Volland. ALL.: Bosz. A DISP.: Oczan, Tah, Dragovic, Bailey, Alario, Baumgartlinger, Wendell, Weiser, Stanilewicz, Lomb, Bellarabi.