CALCIOMERCATO INTER 2020 2021- La sessione di calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti interrogativi. Di seguito l’analisi sugli acquisti, cessioni e trattative dell’Inter in vista della prossima stagione. Ricordiamo che la sessione di calciomercato estiva partirà ufficialmente il 1 settembre e chiudere i battenti il 1 ottobre.

Calciomercato Inter 2020/2021: acquisti, cessioni e possibili trattative

Da valutare attentamente il possibile futuro di Lautato Martinez: l’attaccante argentino dirà addio solamente di fronte a un’offerta cash da circa 80 milioni di euro. Sul giocatore resta forte l’interesse del Barcellona. Per quel che riguarda il mercato in entrata, saranno 5 i possibili acquisti nerazzurri: 1 o 2 attaccante, 1 o 2 centrocampista, un esterno per la corsia mancina e un nuovo centrale difensivo considerando il possibile sacrificio di Skriniar.

Verso la conferma Godin. Nelle ultime ore starebbe ritornando di moda il nome di Dzeko, pupillo di Antonio Conte. L’attaccante bosniaco potrebbe ricoprire il ruolo di vice Lukaku.