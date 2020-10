Serie A, le NEWS dell’8 ottobre| Napoli, tamponi tutti negativi. Inter, Skriniar positivo

NEWS SERIE A 8 OTTOBRE- Ecco tutte le notizie di giovedì 8 ottobre aggiornate in tempo reale. News e aggiornamenti in tempo reale di tutte le squadre di Serie A. Ultimissime, indiscrezioni e aggiornamenti sugli infortuni dalle infermerie.

Leggi anche: Infortunati Serie A 2020/2021, ko e tempi di recupero: si ferma Caldara, out 3 mesi

News Serie A 7 ottobre: notizie in tempo reale

JUVENTUS

Come riportato da “AS”, i bianconeri avrebbero fatto un tentativo dell’ultimo minuto per Marcelo proponendo al Real Madrid uno scambio con Douglas Costa. Secco no da parte del club spagnolo.

GENOA

Clamoroso, Schone escluso dalla lista dei 25 per la Serie A. Ora che succede? Sono attese novità nelle prossime ore.

INTER

Dopo Bastoni, suona un nuovo allarme: positivo anche Skriniar. Derby a rischio.

SPEZIA

Infortunio Galabinov da valutare nel corso delle prossime settimane. Out anche Ramos.

MILAN

Ibrahimovic viaggia spedito vero il ritorno in campo. Da valutare le sue condizioni dopo un altro ciclo di tamponi. Verso il totale recupero anche Romagnoli e Rebic, i quali, salvo, clamorosi colpi di scena, saranno a disposizione per il derby.

VERONA

Kalinic si presenta: “Sono qui per ritornare a segnare. Mi servirà un po’ di tempo per ritrovare la forma migliore”

NAPOLI

Nuovo ciclo di tamponi tutti negativi: solo un giocatore della primavera è risultato positivo. Si attende l’esito del tampone di Lobotka.