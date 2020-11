NEWS SERIE A – Ecco tutte le notizie aggiornate in tempo reale. News e aggiornamenti in tempo reale di tutte le squadre di Serie A. Ultimissime, indiscrezioni e aggiornamenti sugli infortuni dalle infermerie.

Leggi anche: Infortunati Serie A 2020/2021, ko e tempi di recupero: si ferma Caldara, out 3 mesi

News Serie A 13 novembre: notizie in tempo reale

INTER– Eriksen, intervenuto ai microfoni di TV2 Sport, ha sottolineato il suo punto di vista in vista della prossima sessione di mercato invernale. Addio più vicino? “È una situazione particolare, la gente vorrebbe vedermi giocare e anche io vorrei farlo, ma l’allenatore ha idee diverse e io come giocatore devo rispettarle. Via a gennaio? Vedremo quando si aprirà la finestra cosa accadrà e cosa no”.

News Serie A 12 novembre: notizie in tempo reale

Italia Estonia 4-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 14′ 75′ rig. Grifo, 27′ Bernardeschi, 86′ rig. Orsolini.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, D’Ambrosio (79′ Calabria), Bastoni, Emerson (71′ Pellegrini); Gagliardini, Tonali (46′ Pessina), Soriano; Bernardeschi (71′ Orsolini), Lasagna (71′ Pellegri), Grifo (79′ El Shaarawy). Allenatore: Evani.

ESTONIA (4-2-3-1): Meerits, Teniste (46′ Lilander), Baranov, Mets, Pikk (79′ Jarvelaid); Ainsalu (46′ Tunjov), Soomets; Liivak, Miller (58′ Sorga); Marin (46′ Tur); Sappinen (58′ Lepik). Allenatore: Voolaid.

AMMONITI: D’Ambrosio, Tunjov, Lepik.

News Serie A 11 novembre: notizie in tempo reale

LAZIO: come evidenziato dai colleghi di “Ansa”, i tamponi del club biancoceleste sarebbero stati riesaminati con la conferma della negatività di Immobile e Lucas Leiva, mentre Strakosha sarebbe risultato positivo.

Italia-Estonia, le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All.Evani

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Kait, Kreida, Sinyavskiy; Vassiljev; Sappinen. All. Voolaid

News Serie A 10 novembre: notizie in tempo reale

Carlo Ancelotti, intervenuto a “Tiki Taka”, ha colto l’occasione per dare un consigli ad Andrea Pirlo: “Cosa gli consiglio? Gli dico che è meglio affondare con le proprie idee che con quelle degli altri”.

Nazionale: gli azzurri dovranno fare a meno di Criscito e Caputo, entrambi fermi ai box per infortuni muscolari.

News Serie A 9 novembre: notizie in tempo reale

Inter, Marotta: “Se davanti a un caso di positività questa è la gestione complessiva della situazione, allora dico ‘boicottiamo le nazionali’. Sì, lo dico sul serio. Qui ne va della credibilità del sistema”. Il calcio deve andare avanti, fa comodo a tutti. E allora il Governo ci dia una mano. E fissi regole certe. Se dovesse servire un momento di stop, propongo di fermarci tutti per 15 giorni, fissare un regolamento chiaro e uguale per tutti, e poi si riparta. Questa è una brutta figura per tutto il calcio italiano”.

Sentenza Juventus-Napoli, oggi dovrebbe arrivare la decisione sulla sfida dell’Allianz Stadium

News Serie A 6 novembre: notizie in tempo reale

Rijeka-Napoli, Gattuso: “Sapevamo che loro ci aspettavano e andavano in verticale subito. Nei primi 35 minuti ne abbiamo combinate di ogni tipo, pensavamo di essere in gita. A fine primo tempo mi sono arrabbiato molto. Poi nel secondo tempo siamo andati meglio, ma non ci sto a questi errori di valutazione e approcci alla partita“.

Rijeka-Napoli, il tabellino del match:

RIJEKA (3-5-2): Navistic; Smolcic, Velkovski, Escoval; Tomecak, Muric (24′ Yateke)(65′ Stefulj), Cerin, Loncar, Braut (64′ Raspopovic); Kulenovic, Menalo. A disposizione: Nwolokor, Prskalo, Anastasio, Galovic, Lepinjica, Putnik. Allenatore: Rozman.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (80′ Zielinski); Demme, Lobotka (60′ Insigne), Elmas (59′ F.Ruiz); Mertens, Petagna (80′ Ghoulam), Politano (69′ Lozano). A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Manolas, Rrahmani, Bakayoko. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Gestranius (Finlandia).

MARCATORI: 13′ Muric (R), 43′ Demme (N), 62′ aut. Braut (N)

NOTE: Ammoniti Smolcic, Braut (R); Politano, Koulibaly (N). Recupero: 3′ – 3′

News Serie A 5 novembre: notizie in tempo reale

ROMA-CLUJ, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CLUJ: Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Djokovic, Hoban; Rondon, Paun, Daec; Debeljuh.

RIJEKA-NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

RIJEKA: Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Escoval, Stefulj; Menalo, Pavicic, Andrijasevic, Loncar; Kulenovic.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagnma.

MILAN-LILLE, LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

LILLE: Maignan; Celik, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, André, Renato Sanches, Bamba; Ikoné, Yilmaz

News Serie A 4 novembre: notizie in tempo reale

Atalanta-Liverpool 0-5, Gasperini: “Dovremo riflettere, è capitato di perdere male a Manchester lo scorso anno ma avevamo la sicurezza di migliorare. Questa sera il divario è stato pesante, bisogna riflettere sull’assetto tattico e strutturale per affrontare queste partite. Andavano troppo più forte di noi. Siamo meno intensi e certe velocità facciamo fatica a tenerle. Con l’Ajax c’era stato un campanello, siamo riusciti a raddrizzarla anche con merito. Qui abbiamo trovato un altro livello, non siamo ai loro livelli. Dobbiamo trarre indicazioni e vedere cosa fare”.

Zenit-Lazio, probabili formazioni:

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi. All. Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi. A disp.: Alia, Patric, Franco, Pica, Armini, Czyz, Cataldi, Correa, Caicedo. All. Inzaghi.

Tabellino del match:

ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios; Erokhin (16′ st Mostovoy), Ozdoev (45′ st Sutormin), Zhirkov (34′ st Krugovoy), Kuzyaev (46′ st Wendel); Dzyuba. A disposizione: Lunev, Prokhin, Shamkin, Vasyutin. Allenatore: Semak

LAZIO (3-5-2): Reina; Hoedt, Acerbi, Patric; Marusic, Akpa Akpro, Parolo (7′ st Cataldi), Milinkovic-Savic, Fares (14′ st Pereira); Correa (40′ st Luiz Felipe), Muriqi (14′ st Caicedo). A disposizione: Alia, Armini, Bertini, Czyz, Franco, Furlanetto, Pica. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Soares (Portogallo)

MARCATORI: 32′ pt Erokhin (Z), 37′ st Caicedo (L)

NOTE: Ammoniti: Kuzyaev, Barrios, Lovren, Krugovoy (Z); Akpa Apro, Milinkovic-Savic, Caicedo, Reina (L). Recupero: 0′ e 4′

News Serie A 3 novembre: notizie in tempo reale

Atalanta-Liverpool probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; A. Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J. Gomez, R. Williams, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Il tabellino del match:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Palomino, Djimsiti, Toloi; Hateboer (81′ Depaoli), Freuler, Pasalic (63′ Malinovskyi), Mojica (81′ Ruggeri); A.Gomez (81′ Lammers); Muriel (53′ Pessina), Zapata. A disposizione: Gollini, Ilicic, Miranchuk, Romero, Rossi, Scalvini, Traore. Allenatore: Gasperini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (82′ N.Williams), J.Gomez, R.Williams, Robertson (66′ Keita); Henderson (66′ Milner), Wijnaldum (82′ Tsimikas), Jones; Salah, Jota (65′ Firmino), Mane. A disposizione: Cain, Kelleher, Matip, Minamino, Origi, Adrian, Shaqiri. Allenatore: Klopp.

ARBITRO: Hategan (Romania).

MARCATORI: 16′ e 32′ Jota (L), 46′ Salah (L), 48′ Mane (L), 54′ Jota (L)

NOTE: Ammoniti Wijnaldum, Jones (L). Recupero: 1′ – 2′.

News Serie A 2 novembre: notizie in tempo reale

SASSUOLO, DE ZERBI: “Io non devo vendere fumo o convincermi di una cosa quando non ne sono convinto. Alla squadra ho detto che e’ forte e che si poteva andare a vincere a Napoli, spero che questa sia l’ennesima prova per convincerli della forza che hanno. Non basta la qualità se non si ha un pizzico di convinzione che ti permette di venire qua e vincere in questo modo”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi dopo la vittoria ottenuta al San Paolo contro il Napoli. “Venerdi’ sera c’e’ l’Udinese, e’ una squadra forte e sono partite che soffriamo forse ancora piu’ di queste, la maturita’ passa proprio dalle squadre che ci aspettano e non vogliono giocare – ha proseguito – Adesso poi l’Udinese e’ diventata una squadra che gioca e questo raddoppia ancora le difficolta’”