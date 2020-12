I social confermano: tra Zaniolo, centrocampista della Roma, e Madalina Ghenea, attrice rumena, c’è del tenero

Dodici anni: è la differenza d’eta tra Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea, la nuova coppia che infiamma i social e il mondo del calcio, ma anche l’età di Zaniolo quando la bella modella e attrice rumena, allora ventenne, cominciava a farsi conoscere in Italia. Una carriera, la sua, fatta di set e film, partecipazioni in tv e, ora, cuori rubati ai calciatori. Uno in particolare. Uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Zaniolo e Madalina, cosa c’è di vero? Un semplice flirt reso ufficiale anche da alcune loro storie sui social, conferma ulteriore del fatto che tra i due c’è del tenero. Non si parla d’altro sui giornali sportivi, non solo su quelli di gossip.

Dov’era Zaniolo quando l’Italia scopriva Madalina?

Il 2011 è un anno particolarmente fortunati per entrambi. Nove anni fa erano distanti, i due, non solo geograficamente. Madalina, classe 1987, all’età di 20 anni aveva fatto la comparsa in un videoclip di una canzone di Ramazzotti. Il primo film italiano, nel 2011, è I Soliti Idioti, regia di Enrico Lando, con Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio. Molti ricorderanno l’attrice nel film di Sorrentino del 2015, Youth – La giovinezza, per una scena rimasta nel cuore di molti italiani. Un anno dopo parteciperà al Festival di Sanremo.

Zaniolo, anni 12, nel 2011 si trasferiva alla Fiorentina. Di lui si diceva un gran bene. Coi viola farà tutta la trafila nelle giovanili prima di diventare, come per l’Inter, un grosso rimpianto. Il talento era già evidente. In campo faceva la differenza, pur completando tardi lo sviluppo fisico. Negli anni d’oro di Madalina, lui completava il suo percorso in viola prima di trasferirsi alla Virtus Entella neppure maggiorenne. Oggi Zaniolo è fermo ai box per la seconda rottura del crociato. Tornerà ad aprile. Intanto, mentre recupera, vive la sua nuova inaspettata love story.