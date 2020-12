Nicolò Zaniolo al centro del gossip. Dopo l’avvicinamento con Madalina Ghenea, la notizia incredibile: diventerà papà.

Niccolò Zaniolo ancora nell’occhio del ciclone, ma soprattutto senza che ci sia il calcio di mezzo. E’ la vita privata del giocatore giallorosso a tenere banco, una vita che sta subendo grandi cambiamenti proprio in questi mesi.

Da qualche giorno, va detto, è stata “ufficializzato” il rapporto con la modella Madalina Ghenea, e sono stati proprio i due ragazzi a farlo, attraverso i social. Mentre la donna rumena rispondeva a delle domande su Instagram, ecco spuntare proprio quella del calciatore.

“Posso baciarti per tutto il tempo? 25 ore su 24″, ha scritto il ragazzo che, ovviamente, si è meritato la risposta amorevole da parte di Madalina: “Tu che dici?”. Insomma, tutto fatto tra i due, per una storia di cui si chiacchierava ma che ha avuto la sua conferma sui social.

Zaniolo diventa papà, il chiarimento

Ma non c’è solo Madalina, al momento, a tenere impegnato il cuore e la mente di Nicolò. Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’altra notizia che ha del clamoroso: l’ex ragazza, Sara Scaperrotta, aspetta un bambino proprio da Zaniolo.

Un lieto evento, se non fosse per il fatto che i due non stanno più insieme. E cosi, è stato lo stesso giocatore – ai microfoni di gazzetta.it – a chiarire la faccenda: “Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente”, ha spiegato il centrocampista della Roma.

“Quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza – spiega Nicolò – sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”, il chiarimento del ragazzo.

Insomma, Zaniolo diventerà papà ed è pronto a prendersi l’impegno, nonostante la fine della relazione con Sara. “Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità”.