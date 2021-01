L’allenatore della Roma, Fonseca, ha parlato di Zaniolo alla vigilia della partita contro la Sampdoria

Un conto è la vita privata e un altro il responso del campo. Concetto chiaro che Fonseca, allenatore della Roma, ha voluto ribadire in conferenza stampa, alla viglia della sfida di campionato contro la Sampdoria, prima gara del 2021 per i giallorossi. Al centro del dibattito la figura di spicco di Nicolò Zanolo, un campioncino in erba che sta facendo parlar di sé anche per notizie di gossip, tra nuovi flirt e una gravidanza a sorpresa. Tutti commentano cosa accade attorno al giovane talento giallorosso, ma Fonseca ha voluto frenare le critiche e i rumors difendendo il suo calciatore.

Fonseca difende Zaniolo: le sue parole

L’allenatore della Roma, Fonseca, intervenuto prima della Sampdoria, ha specificato: “Nicolò è un professionista. Non entro nella vita privata dei giocatori”. Parole di circostanza, le sue, ma molto chiare e utili, in questo momento, per spegnere le voci su Zaniolo. Tutti i calciatori fanno i conti con la propria notorietà, è il prezzo da pagare per essere famosi e forti. Lo stesso Zaniolo, che da poco ha iniziato una storia d’amore con Madalina Ghenea, ha chiesto rispetto sui social, ma dopo la gravidanza di Sara, la sua ex, gli amanti del gossip si sono scatenati.

Fonseca, oltre a parlare di Zaniolo, ha presentato così la partita contro la formazione di Ranieri: “Il 2021 per noi sarà un anno importante. Stiamo bene, siamo carichi e pronti a ripartire. Ma non sarà facile. Affronteremo una squadra forte e in salute”. L’allenatore della Roma ha anche annunciato: “Pastore non è ancora pronto”. L’argentino, out da inizio stagione, sarà assente ancora per diverse settimane.