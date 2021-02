Milinkovic-Savic non si nasconde: sogna il Real Madrid.

Schietto e diretto, anche se alla Lazio non farà piacere sentirlo. Il centrocampista Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni alla TV serba Nova, raccontando: “Giocare nel Real Madrid è il mio obiettivo, fin da quand’ero bambino. Dico la verità, in Champions League avrei voluto giocare contro il Real per scambiare le maglie. Tuttavia, penso che la Lazio possa far bene contro il Bayern. Io sogno il Real Madrid da quando ero piccolo,è il mio più grande traguardo della mia carriera e farò di tutto per raggiungerlo”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milinkovic-Savic sogna il Real Madrid ma la Lazio lo blocca

Claudio Lotito è avvisato, tuttavia al momento per Milikovic-Savic non sarà così facile liberarsi. Il serbo ha un accordo con la Lazio fino al 2024.

LEGGI ANCHE >>> Il Covid fa tremare il Napoli: il risultato dei tamponi

La proprietà non ha intenzione di svincolarlo anzitempo dal contratto. I sogni del centrocampista dovranno attendere ancora un po’…