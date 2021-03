Continua spedita la marcia della Roma verso il quarto posto: la formazione allenata da Fonseca ha battuto 1-0 il Genoa

Può perdere molti scontri diretti, ma vince le altre. Per questo la Roma, nonostante i diversi passi falsi, resta in corsa per il quarto posto, per il piazzamento in Champions League, il vero obiettivo di questa stagione. La formazione allenata da Fonseca ha appena battuto anche il Genoa allo stadio Olimpico. Decisivo nel primo tempo il colpo di testa di Mancini.

