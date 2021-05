L’ex portiere del Real Madrid, vittima di infarto in passato, ha sentito un malore durante una partita di padel.

Un cuore matto, matto da curare. Una semi citazione banale per descrivere la situazione della leggenda del Real Madrid e del calcio mondiale Iker Casillas.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lo spagnolo, nativo di Móstoles, è tornato protagonista sui siti e sulle pagine dei giornali a causa di un malore sentito durante una partita di padel, costatogli una notte di accertamenti in ospedale.

Casillas ha abbandonato il calcio dopo un infarto, sofferto mentre giocava in Portogallo

L’ex campione, oggi trentanovenne, si è ritirato dal calcio giocato due anni fa, nel 2019, quando vestiva la maglia del Porto. A quel tempo Casillas soffrì un infarto miocardico nel corso di un normale allenamento con la squadra. Un bello spavento per l’allora trentasettenne che lo spinse ad abbandonare l’attività sportiva agonistica per concentrarsi sulla propria salute.

LEGGI ANCHE >>> Verso Juventus-Milan, le condizioni di Chiesa e Morata

Nel tempo l’ex portiere, campione del mondo con la Spagna nel 2010, ha affrontato più volte la questione descrivendo la sua guarigione come una vera “rinascita”. Come detto però, durante l’ultima partita di padel giocata con gli amici Casillas avrebbe notato un cambiamento anomalo del battito cardiaco. Per questo motivo un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale universitario Quiron di Madrid. Li sarebbe stato sottoposto ad analisi che avrebbero escluso l’infarto come causa del malessere. Passata la notte sotto controllo medico, Iker ha potuto fare ritorno alla sua abitazione in mattinata. Buona fortuna, campione.