“Abbiamo parlato di un nome nuovo”: spunta Mister X per l’Inter

Dopo la visita alla sede dell’Inter, l’agente Riso annuncia: “I miei assistiti restano. Abbiamo parlato di un nome nuovo”

Tempo di incontro per agenti ed intermediari. Giuseppe Riso, procuratore, tra gli altri, di Federico Dimarco, Eddy Salcedo, Florian Radu e Stefano Sensi, è stato accolto oggi nella sede dell’Inter. All’esterno, il manager è stato intercettato dai cronisti presenti ed ha rilasciato alcune parole: “Abbiamo parlato di un nome nuovo, non di quelli che ci sono già. Dimarco? Rimane qui. Salcedo e Radu? Rimangono tutti, anche Sensi. Stefano sta benissimo ed è felice per Pessina. Hanno un bellissimo rapporto”. Parole criptiche dell’agente sul possibile mister X che deve esser inserito in ottica nerazzurra.

I possibili profili del Mister X per l’Inter

Guardando quelli che sono gli assistiti in portafoglio per Giuseppe Riso, spiccano i nomi di Gianluca Mancini, che potrebbe trovare meno spazio in una difesa a quattro con la Roma di José Mourinho, ma anche quello di Andrea Petagna che potrebbe svolgere il ruolo di punta di supporto a Romelu Lukaku. Petagna, infatti, potrebbe essere in uscita dal Napoli ed andare ad infoltire il reparto offensivo nerazzurro.

C’è anche l’ipotesi Jankto della Sampdoria che sta disputando un ottimo europeo con la Repubblica Ceca per la linea mediana oltre all’affascinante ipotesi Papu Gomez, fresco di rete decisiva in Copa America con la sua Argentina.