L’Inter trema: esce in barella durante l’amichevole con la Pergolettese

Infortunio in casa Inter. Si è fermato Roberto Gagliardini, in occasione dell’amichevole contro la Pergolettese, ed è stato costretto a lasciare il campo in barella.

Non è stato il miglior pomeriggio per l’Inter. La squadra è stata impegnata durante il ritiro in un’amichevole contro la Pergolettese. Come suole accadere quanto la preparazione, dopo la sosta estiva non è ancora al massimo, e soprattutto il valore degli avversari li spinge a osare di più fisicamente, si va incontro agli infortuni. È toccato a Roberto Gagliardini.

Inter, infortunio per Gagliardini: esce in barella dal campo

Il centrocampista dell’Inter è stato costretto a lasciare anzitempo il match, uscendo dal campo addirittura in barella. Una doccia fredda per il tecnico Simone Inzaghi, anche perché il giocatore era stato fino a quel momento protagonista di un’ottima gara, segnando anche una rete di pallonetto. Non è ancora possibile capire di che tipo di infortunio si sia trattato né di stabilire eventuali tempi di recupero. Si attendono notizie dall’Inter.

Nel frattempo, l’Inter si prepara ad accogliere Romelu Lukaku di rientro. Domani, lunedì, il belga è atteso alla Pinetina per il primo allenamento. Il calciatore avrà modo di ritrovare la squadra ma anche di cominciare a familiarizzare con Inzaghi, col quale ha già mantenuto contatti telefonici prima ancora che l’allenatore firmasse il suo accordo con la società nerazzurra.