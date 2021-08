Barcellona, i guai non finiscono mai: doppia assenza contro la Juventus

Non finiscono i guai per il Barcellona: due giocatori infortunati non parteciperanno alla gara di stasera contro la Juventus.

Nel giorno dell’addio di Messi, arrivano altre brutte notizie in casa del Barcellona. In vista della gara che i blaugrana disputeranno questa sera, alle 21:30, contro la Juventus di Massimiliano Allegri, arriva lo stop per due giocatori. Ronald Koeman dovrà, infatti, fare a meno di Clement Lenglet e di Sergio Aguero. Entrambi si fermano per un infortunio e non potranno scendere in campo allo stadio Johan Cruyff.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🏥 COMUNICATS MÈDICS Coutinho rep l'alta mèdica per al Trofeu Joan Gamper. Lenglet i Kun Agüero són baixa. Tots els detalls 👉 https://t.co/WJ7NTdx6eb pic.twitter.com/T1viJKlugl — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 8, 2021

Il Barcellona, tra i tanti problemi degli ultimi giorni, è ora alle prese con gli infortuni di Lenglet e Aguero.

Come riportato tramite un comunicato ufficiale, diffuso dal proprio profilo Twitter, i due giocatori del Barça sono alle prese con un problema fisico. Aguero ha riportato una lesione al tendine al gemello interno della gamba destra. Il centrocampista francese, invece, ha un fastidio al tendine della rotula del ginocchio destro.

LEGGI ANCHE >>> Lautaro va in Premier? È arrivato l’annuncio improvviso dell’agente

Si attendono comunque ulteriori accertamenti per avere esiti più chiari e precisi. Il Barcellona, nel frattempo, preserverà entrambi. Non risultano perciò neppure convocati per la sfida contro la Juve. Saranno necessari riposo e trattamenti specifici per far tornare i due al meglio della loro condizione fisica in vista dell’inizio del campionato spagnolo di massima serie.