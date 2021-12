Udinese, il dopo Gotti in quattro nomi: affascina anche un ex Inter

Con l’addio di Luca Gotti, si aprono diversi scenari per la panchina dell’Udinese. Tra questi c’è anche un nome che affascina la piazza.

Salta Luca Gotti. Sembra ormai chiaro che in casa Udinese l’allenatore abbia le ore contate, vittima di un momento terribile della sua squadra scivolata nei bassi fondi della classifica. I risultati non hanno premiato il lavoro fatto dal tecnico anche negli scorsi anni, e cosi la società è ormai pronta a cambiare.

Sembrava che si potesse andare avanti ancora con Gotti, ma dare una sterzata sembra la decisione naturale per provare a rialzarsi e non scivolare oltre in una situazione che rischia di sfuggire di mano. Nelle prossime ore si prepara il passaggio di testimone, con l’Udinese che annuncerà il cambio di allenatore. I nomi che girano attorno alla panchina dei friulani sono diversi.

Udinese, quattro nomi per il dopo Gotti: c’è anche Stankovic

Come detto, le prossime ore saranno molto calde in casa Udinese. Si prepara un cambio importante, vista anche la longevità di Gotti sulla panchina bianconera. I profili che aleggiano attorno alla panchina nerazzurra sono diversi. Nelle ultime ore è emerso anche il nome di Paco Jemez, con il suo agente che annunciato il gradimento per la Serie A.

Ma non solo. Tra i profili affascinanti anche quello di Dejan Stankovic – come riportato da calciomercato.it -, che ha fatto vedere ottime cose sulla panchina della Stella Rossa. Tra i nomi c’è anche un altro ex Inter, Walter Zenga. Poi Rolando Maran, ma anche la soluzione interna Cioffi.