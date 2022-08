Napoli, non è Raspadori ma si esulta lo stesso: visite mediche in corso

Napoli, il calciatore sta sostenendo le visite mediche. I tifosi possono finalmente ritenersi soddisfatti e tirare un sospiro di sollievo. L’affare è andato in porto, manca solo l’annuncio ufficiale che non tarderà ad arrivare se tutto andrà per il meglio.

Napoli, arriva una notizia che fa felici i tifosi azzurri ed anche il club e il presidente. Sembrava non ci fosse altra scelta, ma alla fine il club decidendo di affondare con decisione sul calciatore, lo ha ormai in pugno.

Sembrava stesse saltando tutto in maniera definitiva. I supporters azzurri erano già in procinto di rassegnarsi e voltare pagina, ma, a quanto pare, i piani del club alla fine sono stati altri. La decisione, quindi, rende lieto tutto l’ambiente partenopeo, che può convincersi di avere in pugno un importante tassello per la squadra che verrà.

Napoli, visite mediche per il centravanti: ufficialità a breve e tutti contenti

Napoli, Modeste sta sostenendo le visite mediche in Germania. La terribile notizia di Haller, vittima di un cancro ai testicoli, ha obbligatoriamente spinto il Borussia Dortmund a correre ai ripari. E così, Giovanni Simeone, centravanti attualmente in forza al Verona, grande obiettivo del Napoli, sembrava essere ormai a un passo dai gialloneri. La stasi tutt’ora in essere tra Petagna e il Monza, non permetteva e non permette a De Laurentiis di sbloccare la trattativa con gli scaligeri. E così, tra i due ‘litiganti’, il Borussia Dortmund ha seriamente preso in considerazione, nei giorni scorsi, il cholito. L’ex Fiorentina e Cagliari stava per essere soffiato ai partenopei. Alla fine, per sostituire temporaneamente il forte Haller, i tedeschi, per fortuna del Napoli, hanno virato su Modeste. L’esperto attaccante dell’88 sarà un nuovo giocatore del Borussia Dortmund.

Adesso non resta che comprendere se alla fine Petagna resterà in azzurro, così come Simeone all’Hellas. Manca poco meno di una settimana alla prima di campionato. Ironia della sorte, si scontreranno proprio i club guidati da Spalletti e Cioffi.