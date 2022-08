Salernitana, preso Fois dal Cagliari: domani l’ufficialità

L’ufficialità dell’arrivo di Andrea Fois dal Cagliari alla Salernitana è attesa per domani

Gli ultimi della sessione di calciomercato sono sempre giorni caldi e non perché è fine agosto. Diverse sono le società che stanno completando le rispettive rose, altre dopo averlo fatto si concentrano sull’ingaggio di giovani talenti per il futuro. E’ il caso della Salernitana, che ha condotto un gran mercato che ha già dato diverse soddisfazioni in quest’avvio di stagione: quattro punti in tre partite per la squadra di Nicola.

La Salernitana, dunque, si è concentrata sull’ingaggio di un giovane talento classe 2008. Secondo quanto raccolto in esclusiva da SerieANews.com, i granata hanno chiuso l’acquisto di Andrea Fois dal Cagliari. Si tratta di un giocatore in grado di fare la seconda punta e l’esterno offensivo, di piede mancino. L’operazione è stata curata dall’intermediario Daniele Pinna, che oggi è arrivato a Napoli e poi si dirigerà a Salerno per chiudere: la firma con conseguente ufficialità è prevista per domani. Un colpo molto interessante per un giovane talento dal mancino finissimo.