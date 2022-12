Argentina, la finale vinta sulla Francia è merito anche di Allegri

La finale di Coppa del mondo tra Argentina e Francia fa ancora molto discutere. E si parla anche della Juve di Massimiliano Allegri.

I Mondiali di calcio in Qatar sono finiti da pochi giorni, ma si continua a discutere su ciò che è successo nella rassegna iridata. Dopo 36 anni di attesa l’Argentina è tornata sul tetto del mondo e Lionel Messi ha coronato il sogno della sua carriera. Una vittoria entusiasmante e ancora oggi tutta la nazione è in festa per esultare per questo grande trionfo. La nazionale ha portato il successo in Sudamerica dopo anni di trionfi di nazionali europei.

Scaloni e la sua squadra hanno esordito con un clamoroso ko contro l’Arabia Saudita e l’Argentina è subito finita al centro delle polemiche. La squadra ha però reagito alla grande e pian piano si è sbloccata trovando la quadra. Scaloni ha utilizzato tutto il materiale a disposizione e, giornata dopo giornata, ognuno ha dato un apporto fondamentale. Basti pensare al tanto criticato Lautaro Martinez, fondamentale ai Quarti con il rigore decisivo siglato contro l’Olanda.

Questo e non solo visto che in finale sono arrivati apporti quasi inaspettati. E vi sembrerà strano, ma c’è anche un pò di Juve e soprattutto di Massimiliano Allegri nella vittoria mondiale dell’Albiceleste. Scaloni ha organizzato la squadra quando necessitava in maniera difensiva ed i sudamericani si sono divisi i ruoli più importanti. Anche Leandro Paredes, centrocampista della Juve, ha dato un apporto fondamentale nei match più importanti. A volte i suoi interventi sono sembrati eccessivi, sia contro l’Olanda che contro la Francia ma l’ex PSG ha fermato i momenti offensivi della nazionale avversaria. Anche accendere una rissa in momenti caldi dei Mondiali può risultare paradossalmente come un’ottima scelta.

Argentina, c’è anche la mano di Allegri sul Mondiale

Tutti conoscono il ruolo di Paredes in Nazionale, ma uno dei calciatori che ha sorpreso di più è senza dubbio Paulo Dybala. L’attaccante della Roma ha avuto un ruolo chiave nella finale e non solo per il rigore siglato con glaciale freddezza. Dybala ha trovato pochissimo spazio in questo Mondiale, soprattutto visto le difficoltà nell’inserirlo in campo con Lionel Messi. Dybala ha avuto un approccio umile in tutta la competizione ed un particolare episodio ci ha ricordato Massimiliano Allegri.

Spesso il tecnico livornese ha utilizzato la Joya non solo come gioiello della sua Juve, ma soprattutto lo ha reinventato in termini di sacrificio e fase difensiva. Al minuto 120 di Argentina-Francia Mbappe ha letteralmente devastato l’area dei sudamericani, ha dribblato due avversari ed era pronto a tirare verso la porta. Dybala, quasi dal nulla, è intervenuto in ripiegamento, ha realizzato un grande intervento ed ha spazzato come l’ex compagno Chiellini e lo stesso Allegri insegnano. Da Paredes a Dybala, l’Argentina di Scaloni è anche un pò di Massimiliano Allegri.