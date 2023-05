Juve, bufera social: l’ultimo dettaglio ha sconvolto i tifosi

Il match con la Cremonese non srà ricordato solo per l’infortunio occorso a Paul Pogba: i tifosi sono più che perplessi

Grazie alla vittoria ottenuta contro la Cremonese, che così dice quasi addio alle residue speranze di salvezza, la Juve ha consolidato il secondo posto in classifica a quota 69 punti. Sul club bianconero pesa ovviamente ancora la spada di Damocle delle possibili – anzi quasi certe – penalizzazioni, ma intanto la squadra sta mettendo fieno in cascina nella speranza che la pena comminata non sia afflittiva. Cioè che non venga irrorata comunque in una misura tale da impedire ad Allegri e soci di rientrare tra le prime quattro della classifica.

La gara contro i grigiorossi, oltre ad essere ricordata come l’occasione per un nuovo infortunio occorso a Paul Pogba, passerà alla ‘storia’ anche perchè ha visto i calciatori bianconeri indossare in anteprima la nuova divisa. Quella che sarà la prima maglia della Juve nella stagione 2023/24.

Seguendo una consuetudine ormai tipica delgi ultimi anni, il club ha deciso di sfoggiare il nuovo kit già sul finale della stagione in corso. Tralasciando per un momento le questioni squisitamente scaramantiche – l’undici di Allegri ha vinto, quindi fin qui tutto bene – la maglia ha scatenato le reazioni più disparate sui social. Diciamo che non tutti – e siamo generosi nel conteggio – hanno apprezzato il nuovo design.

La nuova maglia della Juve fa discutere: le reazioni

“Non capisco se è la Juve o l’Ascoli con sta maglia nuova”. “Ma come fa a piacere la nuova maglia della Juve“. E ancora: “Io capisco che i tempi cambiano e il bisogno delle società di andare in contro alle nuove generazioni anche con la moda, ma tutto ha un limite. La nuova maglia della Juve è un insulto alla storia della società”.

Questi sono solo alcuni dei pareri spiccatamente negativi che gli utenti bianconeri hanno rilasciato su Twitter durante la gara o alla fine della stessa. C’è da dire che non mancano commenti positivi, o addirittura ‘contraddittori’ come nel caso seguente: “Quando ho visto per la prima volta la nuova maglia, ho avuto un’impressione negativa. Vederla indossata sembra però molto più bella (in particolare modo dietro)”.

Insomma, nemmeno il tempo di abituare l’occhio, di magari toccarla e vederla dal vivo (c’è chi giura che indossata personalmente faccia tutto un altro effetto), che subito sono piombate le critiche. Per la verità abbastanza tipiche, soprattutto quando lo sponsor tecnico, come in questo caso, rivoluziona l’effetto cromatico con la massiccia presenza del giallo. Che tuttavia era presente, sebbene in misura minore, in almeno una maglia della Juve vincente di Marcello Lippi. Che sia di buon auspico per i successi futuri?