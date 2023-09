Milan: Pulisic, Jovic e Chukwueze, il nuovo turnover di Pioli

Punto interrogativo sull’impatto di Chukwueze in maglia Milan. Inizio di stagione condizionato dal poco minutaggio e dalla forte concorrenza di Pulisic. Come lo gestirà Pioli nel corso della stagione? Occhio anche all’arrivo di Jovic.

Pochi minuti da subentrato e nulla più: questo l’impatto di Chukwueze in maglia Milan. L’esterno offensivo nigeriano proverà a ritagliarsi spazio e un ruolo da protagonista già nel corso delle prossime giornate. Con l’inizio della Champions League, infatti, Pioli potrebbe affidarsi a un abbondante turnover. Servirà l’apporto di tutti, compreso quello dell’ex Villareal.

L’ottimo impatto di Pulisic nella nuova realtà rossonera, inoltre, ha rallentato leggermente l’inserimento di Chukwueze nel ruolo di esterno destro. Pioli, come detto, alternerà i due giocatori nel corso della stagione, ma attenzione anche alle possibili novità tattiche. Con l’assenza di Giroud, infatti, non è escluso che il tecnico rossonero possa valutare Pulisic potenziale falso nove con Chukwueze promosso titolare sulla fascia destra.

L’arrivo di Jovic nel ruolo di vice Giroud potrebbe risolvere parzialmente il problema del centravanti di scorta, soprattutto perchè l’ex Fiorentina arriva da un periodo di forma non eccezionale. Niente di certo e scontato, ma la soluzione Pulisic centravanti resta un’ipotesi da non scartare a priori. Tuttavia, bisognerà valutare le condizioni fisiche di Jovic: non è escluso che Pioli non gli dia subito una chance per responsabilizzarlo e farlo sentire parte concreto del nuovo progetto rossonero.

Chukwueze pronto a conquistare i tifosi

Come accennato, l’ex Villareal inizierà a ritagliarsi le sue opportunità già nel corso delle prossime giornate. Con l’inizio della Champions League, Pioli valuterà rotazioni e turnover, e Chukwueze è pronto a rispondere presente. Velocità, dribbling e occhio anche al suo fiuto del gol. Il neo acquisto rossonero è pronto a scalare le gerarchie e conquistare la fiducia di tecnico e tifosi.

Analizzando la situazione da un punto di vista tattico, l’esterno nigeriano potrebbe rappresentare un’arma devastante soprattutto nelle gare europee, dove gli spazi e le ripartenze in contropiede a campo aperto potrebbero mettere in evidenza le caratteristiche dell’ex Villareal. Pioli si prepara ad abbracciare la sua nuova freccia nell’arco: turnover e svolte tattiche, Chukwueze è pronto a prendersi il Milan.