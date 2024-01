Bologna, Castro ad un passo: clausola pagata. Occhi puntati su un 2005

Il Bologno pronto a mettere a segno due colpi di mercato. Vicino Castro del Velez, occhi puntati su Parravicini.

Primo periodo di difficoltà per il Bologna, la cui ultima vittoria risale al 23 dicembre (Atalanta battuta 1-0). Da quel momento in poi solo delusioni per i rossoblù: sconfitta contro l’Udinese, pari con il Genoa, eliminazione dalla Coppa Italia patita per mano della Fiorentina ed altro ko a Cagliari. Il club, in ogni caso, rimane fiducioso anche in virtù del fatto che la quarta posizione occupata dalla Viola dista appena 2 punti.

Ecco perché, in questa sessione invernale del mercato, la dirigenza provvederà a rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta al fine di renderla ancor più competitiva e consolidare il sogno di qualificarsi ad una coppa europea. Un processo di restlying che partirà, inevitabilmente, da qualche cessione. Tommaso Corazza (6 presenze) ha già salutato la compagnia diventando un nuovo giocatore della Ternana. La stessa sorte toccherà a Sydney van Hooijdonk, poco convincente nelle volte in cui è stato schierato.

Per lui, in particolare, si è fatto avanti il Celtic che a breve proverà ad intensificare i contatti con l’obiettivo di convincere l’olandese ad accettare il trasferimento in Scozia. Il Bologna dal canto suo, in attesa di ricevere una proposta economica congrua al valore del classe 2000 ha provveduto ad individuare il suo eventuale sostituto. Si tratta di Santiago Castro, cresciuto a livello esponenziale negli ultimi mesi vissuti al Velez Sarsfield.

Bologna, vicino il colpo Castro: verrà pagata la clausola

Il 19enne ha totalizzato 35 apparizioni complessive di cui 21 in campionato e 14 in coppa argentina “condite” da 7 gol ed un assist. Un bottino positivo che ha spinto i felsinei ad accelerare la trattativa, in modo tale da mettersi al riparo da eventuali sorpassi. Gli oltre 7 milioni messi sul piatto nei giorni scorsi non erano stati ritenuti sufficienti dal club sudamericano. Da qui la decisione del Bologna di pagare la clausola rescissoria prevista nel contratto del 2004. Sarà quindi lui il vice-Zirkzee.

Nelle casse del Velez quindi, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, entreranno 9.1 milioni. Già trovato, poi, l’accordo tra il club e Castro, che una volta sbarcato in Italia firmerà un quadriennale da 500 mila euro netti. E non finisce qua, perché nel mirino c’è anche Fabio Parravicini, classe 2005 che si sta mettendo in particolare luce in Serie B con indosso la maglia della Spal. Riuscire a prenderlo non si preannuncia facile, alla luce del concreto interessamento mostrato dall’Atalanta, ma un tentativo concreto verrà di certo fatto.