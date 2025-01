Il Racing City Group a Milano: Justin Davis e Morris Pagniello vogliono investire nel calcio italiano…

I prossimi giorni possono essere decisivi per gli investimenti del Racing City Group in Italia: insieme a Justin Davis e Morris Pagniello, anche il grande ritorno di Achraf Lazaar

Il Racing City Group nel corso degli anni si è affermato come uno dei gruppi più importanti del calcio internazionale. L’obiettivo è sempre stato quello di sviluppare il calcio in tutto il mondo, anche grazie ai club di proprietà: dalla Spagna agli Stati Uniti, passando per Monaco e l’Australia. Quello che più incuriosisce, però, è fin dove può arrivare un gruppo di questa portata.

Stando alle ultime informazioni raccolte da SerieANews.com, il piano del Racing City Group è quello di proseguire i propri investimenti nel calcio italiano. La proprietà, guidata da Justin Davis e Morris Pagniello, ha tutte le intenzioni di mettere nero su bianco l’acquisizione di un nuovo club, con l’idea di costruire uno stadio di proprietà e diventare un simbolo del buon calcio. In questo momento il gruppo si trova a Milano per proseguire le trattative.

L’Italia offre tante opportunità, questo Justin Davis lo sa e vuole proseguire gli investimenti nel calcio insieme a Morris Pagniello, uno degli agenti FIFA di maggior rilievo. E chissà che non si possa pensare anche al grande ritorno di Achraf Lazaar? Il terzino marocchino ha firmato pochi giorni fa con i Preston Lions nella nuova Serie B australiana e conosce molto bene il calcio italiano avendo vestito le maglie di Varese, Palermo, Benevento, Cosenza e Novara.