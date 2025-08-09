Milton Delgado, il nuovo talento del calcio mondiale: tre italiane su di lui ma il futuro sembra segnato – ESCLUSIVA

Milton Delgado è il nuovo calciatore del Boca Juniors: il talento è finito nel mirino di tre club ma non basta, c’è una rivale temibile per le italiane

Un talento che sembra essere destinato a fare grandi cose. I paragoni in Argentina già si sprecano: c’è chi lo paragona a Mascherano, chi a Mac Allister, fino a De Paul o Paredes. Un calciatore che ha insomma le stimmate del fuoriclasse, pronto a diventare il faro della Nazionale argentina. Un calciatore giovane, classe 2005, che sarebbe perfetto in quasi tutti i club italiani.

Nel frattempo, però, si sta facendo le ossa con la maglia del Boca Juniors, una divisa che è una vera e propria certezza in tema di talenti e non solo. Con gli Xeneizes, peraltro, ha conquistato rapidamente la maglia della prima squadra. E ad oggi di presenze con la maglia gialloblu sono già 15 in totale, di cui una alla Libertadores e 10 in Superliga argentina.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, sembra vi sia la volontà di poter portare il calciatore in Italia. Antonello Fragliasso della Sal Management è l’intermediario della trattativa e sta lavorando alacremente per portare il calciatore in Europa.

Delgado, l’Italia si allontana: l’offerta giusta arriva da un club europeo

Delgado è un mediano che gioca davanti alla difesa ma all’occorrenza può agire anche come centrocampista in posizione più centrale e più avanzata. Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, ha conquistato subito la maglia della prima squadra del club di Buenos Aires ed ha già raccolto 10 presenze nel Torneo di Apertura, solo perché nella prima parte del campionato indisponibile in quanto impegnato con la nazionale.

Due, invece, le presenze nel Torneo di Clausura, con 90′ in campo disputati nella gara contro l’Independiente nell’ultimo match disputato dagli Xeneizes. Un talento purissimo, dicevamo, tanto che anche tre club italiani di medio livello hanno messo gli occhi su di lui.

Le società di Serie A, però, hanno una rivale davvero molto temibile. Si tratta del Galatasaray che di talenti ne capisce eccome. E così vorrebbe portare ad Istanbul il calciatore quasi ad ogni costo. Già presentata una prima offerta da quattro milioni di euro, rispedita al mittente dagli Xeneizes.

La chiusura potrebbe arrivare attorno ai sette milioni: resta da capire se il club turco rilancerà in tempi brevi o meno per un ragazzo decisamente di prospettiva e destinato a crescere.