Napoli in preparazione per la sfida contro il Venezia

Il Napoli si sta preparando per la sfida con il Venezia, che avrà luogo sabato alle 15 allo stadio Penzo. Durante la conferenza stampa, il tecnico Max Allegri ha offerto aggiornamenti sulla squadra, affrontando diversi aspetti come la formazione e le strategie di gioco.

Allegri ha considerato la possibilità di schierare Lucca dal primo minuto, mentre Hojlund potrebbe ricevere un turno di riposo. Ha messo in evidenza le buone prestazioni di Lucca nella partita contro il Villarreal, affermando: “Credo sia stato troppo criticato”, riferendosi alle pressioni che alcuni calciatori devono affrontare.

Per quanto concerne gli infortunati, il tecnico ha confermato che Neres non sarà disponibile, mentre Favasuli e Vergara stanno migliorando, anche se non sono ancora pronti per giocare. Anche McTominay ha bisogno di ritrovare il ritmo partita, poiché le gare sono fondamentali per il suo recupero fisico.

Infine, Allegri ha rassicurato riguardo alla disponibilità di Anguissa, Olivera e Alisson, e ha messo in luce il rientro di Marianucci e Beukema, entrambi tornati a disposizione dopo lunghi periodi di assenza per infortunio.