Serie A

Goretzka piace ai club italiani: il problema sono le cifre

Serie A

Milan, Pavlovic piace in Premier: serve una cifra bomba per portarlo via

Fantacalcista preoccupato, immagine generato con AI

Fantacalcio, che caos per gli allenatori: è crollato anche l’ultimo baluardo

Milton Delgado, il nuovo talento del calcio mondiale: tre italiane su di lui ma il futuro sembra segnato – ESCLUSIVA

Rafael Leao

Caos Leao: fa pace con Pulisic ma finisce sul mercato

Serie A

Pavlovic con Pulisic

Milan, Pavlovic piace in Premier: serve una cifra bomba per portarlo via

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, si è evoluto da investimento a pilastro sotto la guida di Allegri. Nonostante l’interesse della Premier League, il Milan sta lavorando al suo rinnovo.

Rafael Leao

Caos Leao: fa pace con Pulisic ma finisce sul mercato

Rafa Leao, talento del Milan, è al centro di polemiche per la sua inconsistenza in campo. Nonostante la pace con Pulisic, il suo futuro potrebbe essere sul mercato.

Massimiliano Allegri stop

Milan, Allegri resta? Ha dettato le sue condizioni per rifiutare il Real Madrid

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, potrebbe diventare un “quasi” manager, richiedendo un ruolo più ampio e garanzie sportive per rimanere al club oltre la stagione attuale.

Italy’s head coach Luciano Spalletti reacts during the UEFA Nations League soccer match between Italy and France

Juve, peggio di Motta: i numeri che inchiodano Spalletti

La Juventus affronta una crisi di rendimento, con un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La squadra deve ritrovare l’equilibrio e la solidità per invertire la tendenza negativa.

Dimarco ai telefoni della TV

Dimarco senza freni: tre assist al Sassuolo e un record che ora è davvero nel mirino

Tre assist in Sassuolo-Inter, Dimarco sale a quota 11 in Serie A, batte se stesso e punta al record storico …

Calciomercato

Calciomercato, il riepilogo di gennaio: gli acquisti e le cessioni del mercato di riparazione

Il mercato calcistico italiano del gennaio 2026 ha visto scelte prudenti e strategiche, con squadre che hanno puntato su giovani talenti e rinforzi mirati per migliorare le proprie formazioni.

Champions League, quanto incassano le italiane in caso di ottavi o playoff?

Champions League, quanto incassano le italiane in caso di ottavi o playoff?

L’ultima notte della Champions League potrebbe determinare il futuro economico di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli. Entrare nella Top 8 può significare un guadagno di milioni di euro.

Javier Zanetti

Javier Zanetti racconta i suoi retroscena: “Ronaldo fermò un aereo per noi”

L’articolo racconta la carriera di Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, sottolineando il suo impegno, la sua disciplina e i momenti memorabili vissuti con compagni e allenatori.

Modifiche al Sinigaglia in vista del Milan

Fabregas pronto ad affrontare il Milan: la sua tattica segreta riguarda lo Stadio

Fabregas allarga il campo del Sinigaglia per sfidare il Milan, una mossa tattica per valorizzare i nuovi acquisti, spezzare il pressing avversario e difendere l’imbattibilità casalinga.

Panchine bollenti: la situazione degli allenatori top del nostro campionato

Panchine bollenti: la situazione degli allenatori top del nostro campionato

Questo articolo esplora le dinamiche degli allenatori top della Serie A, tra ambizione e contabilità, con un occhio alla qualificazione in Champions e l’altro al mercato di gennaio.

Calciomercato

Milton Delgado, il nuovo talento del calcio mondiale: tre italiane su di lui ma il futuro sembra segnato – ESCLUSIVA

Calciomercato Inter, Ivan Perisic continua ad essere un’idea (ma molto dipende dal Bayern)

Finalmente è fatta, Raspadori torna in Serie A: l’Atalanta non è l’unica a esultare

Calciomercato, Raspadori attende il Napoli (e la Roma non ci sta)

Milan, addio Nkunku: le ultime sul futuro del francese

Cagliari scatenato sul mercato: Folorunsho operato, al suo posto Nicolussi Caviglia

Vlahovic, Dybala, Lewandowski e altri: i grandi nomi del calcio in scadenza a giugno

Opinioni & Rubriche

Roma Svela il Progetto Definitivo del Nuovo Stadio: la Curva Sud sarà la Più Grande d'Europa

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Roma svela il progetto del nuovo stadio, unendo architettura e appartenenza. Priorità su comfort, visibilità e sicurezza, con un occhio alla sostenibilità e all’acustica. La Curva Sud promette di
Come l'IA cambia la telecronaca calcistica

La rivoluzione della telecronaca: l’Intelligenza Artificiale nel calcio e il dilemma del pathos

Joao Cancelo

Inter gelata, cambia tutto per Cancelo

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“Motta troppo impegnato, Conceiçao coatto antico”: la FLOP PARADE di Enrico Camelio

Enrico Camelio con il portiere Emiliano Viviano

Enrico Camelio a SerieANews: “Vi presento la mia Flop Parade. Due calciatori mi detestano”

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“Conceiçao ‘mbriaco, Balotelli sembra Paperino!”: la FLOP PARADE di Enrico Camelio

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Pietro Comuzzo della Fiorentina accovacciato e davanti a lui il logo della Saudi Pro League

Comuzzo va davvero in Arabia? I dettagli: c’è qualcuno che lo vuole fortemente

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Kazuyoshi Miura, a 58 anni, continua a sfidare i limiti della longevità sportiva, tornando in campo nella terza divisione giapponese. Un esempio di professionalità e dedizione per le nuove generazioni.

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Napoli-Verona, era mani di Hojlund? Zero dubbi anche sul rigore di Buongiorno

Un rigore discusso, un gol cancellato e il VAR che non convince. Napoli-Verona resta appesa …

Lautaro Martinez esulta in campo

Serie A, designati gli arbitri della 18esima giornata

Questo articolo esplora l’importanza delle designazioni arbitrali nel calcio, sottolineando come influenzano il ritmo e l’esito delle partite della Serie A italiana.