Serie A
Milan, Pavlovic piace in Premier: serve una cifra bomba per portarlo via
Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, si è evoluto da investimento a pilastro sotto la guida di Allegri. Nonostante l’interesse della Premier League, il Milan sta lavorando al suo rinnovo.
Caos Leao: fa pace con Pulisic ma finisce sul mercato
Rafa Leao, talento del Milan, è al centro di polemiche per la sua inconsistenza in campo. Nonostante la pace con Pulisic, il suo futuro potrebbe essere sul mercato.
Milan, Allegri resta? Ha dettato le sue condizioni per rifiutare il Real Madrid
L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, potrebbe diventare un “quasi” manager, richiedendo un ruolo più ampio e garanzie sportive per rimanere al club oltre la stagione attuale.
Juve, peggio di Motta: i numeri che inchiodano Spalletti
La Juventus affronta una crisi di rendimento, con un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La squadra deve ritrovare l’equilibrio e la solidità per invertire la tendenza negativa.
Dimarco senza freni: tre assist al Sassuolo e un record che ora è davvero nel mirino
Tre assist in Sassuolo-Inter, Dimarco sale a quota 11 in Serie A, batte se stesso e punta al record storico …
Calciomercato, il riepilogo di gennaio: gli acquisti e le cessioni del mercato di riparazione
Il mercato calcistico italiano del gennaio 2026 ha visto scelte prudenti e strategiche, con squadre che hanno puntato su giovani talenti e rinforzi mirati per migliorare le proprie formazioni.
Champions League, quanto incassano le italiane in caso di ottavi o playoff?
L’ultima notte della Champions League potrebbe determinare il futuro economico di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli. Entrare nella Top 8 può significare un guadagno di milioni di euro.
Javier Zanetti racconta i suoi retroscena: “Ronaldo fermò un aereo per noi”
L’articolo racconta la carriera di Javier Zanetti, ex capitano dell’Inter, sottolineando il suo impegno, la sua disciplina e i momenti memorabili vissuti con compagni e allenatori.
Fabregas pronto ad affrontare il Milan: la sua tattica segreta riguarda lo Stadio
Fabregas allarga il campo del Sinigaglia per sfidare il Milan, una mossa tattica per valorizzare i nuovi acquisti, spezzare il pressing avversario e difendere l’imbattibilità casalinga.
Panchine bollenti: la situazione degli allenatori top del nostro campionato
Questo articolo esplora le dinamiche degli allenatori top della Serie A, tra ambizione e contabilità, con un occhio alla qualificazione in Champions e l’altro al mercato di gennaio.