Salernitana vs Scafatese: sfida di rilancio in Serie C

Oggi, sabato 17 ottobre, la Salernitana affronterà la Scafatese allo stadio Arechi di Salerno. Questo incontro, che segna la decima giornata del girone C di Serie C, avrà inizio alle 15:00.

Dopo il recente pareggio con il Casarano, la Salernitana è decisa a conquistare i tre punti per risalire in classifica. Dall’altra parte, la Scafatese si presenta con sei risultati utili consecutivi e attualmente ha gli stessi punti dei granata.

Chi desidera seguire il match potrà farlo in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW, accessibili anche tramite le rispettive app su smartphone e tablet. Inoltre, aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili grazie alla webcronaca di CorrieredelloSport.it.