Moise Kean in recupero, assente contro la Fiorentina

Moise Kean sta facendo progressi nel suo recupero, ma non sarà a disposizione per la prossima partita del Como contro la Fiorentina. Il tecnico Fabregas ha comunicato che Kean potrebbe tornare in campo tra una settimana o dieci giorni.

Il Como si trova in un momento critico della stagione e punta a mantenere vive le speranze di ottenere un posto in zona Champions. La squadra si prepara ad affrontare una Fiorentina che sta attraversando un periodo difficile, cercando di capitalizzare questa situazione per rilanciare le proprie ambizioni.

Oltre a Kean, anche Assane Diao sarà assente a causa di un infortunio. Diao ha subito una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra, con un recupero previsto di circa venti giorni. La sua mancanza pesa, specialmente considerando che ha già segnato quattro gol finora.

Fabregas dovrà trovare una soluzione per far fronte all’assenza di Diao, considerando giocatori come Maxence Caqueret e Jesus Rodriguez. La squadra ha bisogno di tornare a vincere in campionato, mentre la Champions può attendere.