Fabiani elogia Gattuso: ‘Un gladiatore e un grande allenatore’

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha espresso la sua opinione su Gennaro Gattuso, l’allenatore della squadra, descrivendolo come un ‘gladiatore’ e un tecnico di grande spessore morale.

Fabiani ha spiegato che la scelta di Gattuso è stata rapida, avvenuta subito dopo la separazione dall’ex allenatore Maurizio Sarri. ‘È bastata una stretta di mano’, ha affermato, evidenziando il forte carattere del nuovo mister.

Il direttore sportivo ha inoltre sottolineato il primato della squadra in campionato, affermando che ‘diciannove punti in classifica possono sembrare tanti, ma non è sempre così’. Ha quindi invitato tutti a mantenere un atteggiamento prudente, ricordando che il percorso è lungo e pieno di insidie.

Infine, Fabiani ha anticipato che la partita di sabato sarà molto impegnativa, definendola ‘forse la più complicata tra tutte quelle che abbiamo affrontato’.