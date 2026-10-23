Iliad e Lega Serie A presentano ‘Vinci lo stadio’ a Casa Var

È stata svelata a Casa Var, il centro operativo dedicato al monitoraggio delle partite di calcio, la nuova edizione del concorso Vinci lo stadio. All’evento hanno partecipato Iliad, Lega Serie A, giornalisti e influencer.

Nel corso della presentazione, è stata evidenziata l’importanza della tecnologia nel controllo delle gare. Casa Var, attiva dal 2001, gestisce ogni weekend circa 500 segnali video, avvalendosi di tutte le telecamere disponibili, comprese quelle cinematiche.

Anna Sanfilippo, Chief Marketing Officer di Iliad, ha rimarcato il forte legame tra l’azienda e la passione per il calcio, facendo notare che in Italia ci sono 13 milioni di utenti Iliad. Il concorso offre ai clienti l’opportunità di vincere biglietti per le partite e accessi a eventi esclusivi.

La struttura è progettata per garantire un ambiente di lavoro sicuro e all’avanguardia, minimizzando le distrazioni per arbitri e personale coinvolto nel monitoraggio delle partite.