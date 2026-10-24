Cremonese-Juve Stabia: oggi alle 15 allo Zini

Oggi, sabato 24 ottobre, si terrà la partita di calcio tra Cremonese e Juve Stabia allo Zini di Cremona. L’inizio è previsto per le 15:00.

L’arbitro di questa sfida sarà Mucera della sezione AIA di Palermo, assistito da Cavallina ed El Filali. Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre al VAR opererà Giua e all’AVAR ci sarà Massimi.

Chi desidera seguire la partita in diretta potrà farlo su DAZN, con abbonamento attivo, e anche su Prime Video, tramite il canale LaB Channel. È possibile seguire l’incontro anche in streaming con le app di DAZN e Prime Video, disponibili su smart tv compatibili, SkyQ, PlayStation, Xbox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

In alternativa, gli appassionati potranno seguire la webcronaca dell’incontro su CorrieredelloSport.it.