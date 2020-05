Calciomercato| Juventus, scambio Pjanic-Arthur: fumata bianca! Inter, Lautaro al Barça: cifre shock

LAUTARO BARCELLONA- Secondo quanto riportato nelle ultime ore, la Juventus sarebbe pronta a chiudere con il Barcellona lo scambio Pjanic-Arthur. Un affare che potrebbe entrare concretamente nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Dalla Spagna, addirittura, affermano che la trattativa sarebbe già in stato avanzato, con il Barcellona pronto a chiudere entro domenica.

Detto questo, Paratici valuterà con calma il da farsi, con la Juventus pronta ad aprire concretamente alla fumata bianca solamente in caso di inserimento di Arthur come contropartita. I bianconeri non sarebbero interessati a Dembele e neanche a Rakitic. Occhio però alla possibilità di doppio scambio, con Pjanic e De Sciglio in maglia blaugrana e Arthur e Semedo alla Juventus.

Lautaro Barcellona, blaugrana scatenati: contratto da 13 milioni di euro annui

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona sembrerebbe esser ormai cosa fatta. Manca l’accordo tra le due società. L’Inter valuta il giocatore circa 100 milioni di euro, ma sarebbe pronta a chiederne 80, il Barcellona, dal canto suo, vorrebbe inserire nell’affare almeno una contropartita tecnica, con Rakitic e Vidal in pole position.

Stando alle ultime news, l’attuale attaccante argentino dell’Inter potrebbe guadagnare circa 12-13 milioni di euro annui in maglia Barcellona, firmando un ricco contratto di 4 anni.