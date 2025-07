Skriniar, l’agente rivela tutto: “Abbiamo avuto contatti con un club di Serie A”

L’agente del del difensore slovacco ha svelato di contatti diretti con un club del campionato italiano: possibile svolta per il calciomercato estivo

Non è certamente la prima volta che Milan Skriniar viene riaccostato alla Serie A. Dopo il suo addio dall’Inter, il difensore è volato a Parigi, per poi trasferirsi in Turchia a gennaio scorso. La sua partentesi con il Fenerbahce si è ufficialmente conclusa ieri, il 30 giugno, e ora il centrale è alla ricerca di una nuova destinazione.

In questo nuovo PSG, targato Luis Enrique e reduce dal Triplete, non c’è più spazio per il 30enne, che potrebbe tornare utile ad altri club in giro per l’Europa. Anche a qualche squadra italiana, che avrebbe fatto delle valutazioni sul suo nome, come annunciato dallo stesso procuratore.

Skriniar e il ritorno in Serie A: l’annuncio dell’agente

Intervistato Stile TV, Roberto Sistici ha parlato proprio del suo assistito, svelando alcuni retroscena che lo hanno coinvolto nel recentissimo periodo. Autore di 3 gol in meno di 30 presenze, Skriniar ha comunque lasciato un buon ricordo di sé in Turchia, ma è subito tempo di cambiare pagina.

Nel corso della diretta, il procuratore ha annunciato:

“Skriniar ha avuto contatti col Napoli nella precedente sessione di mercato, in questa no. Ci sono varie situazioni aperte, ha un contratto col PSG e penso che verso la metà di luglio, quando finirà anche il Mondiale per club, il mercato inizierà nel vivo. Quindi, interessamenti ce ne sono, ma siamo ancora nella fase embrionale”.

Poi ha chiarito il rapporto con Luis Enrique:

“Non è vero che non c’è feeling con l’allenatore del PSG, il tecnico ha fatto altre scelte che hanno portato a un risultato straordinario tra l’altro. Quindi, è una questione di caratteristiche, l’allenatore predilige altri calciatori, ma non è una questione di feeling, non c’è mai stato scontro. Il ragazzo però ha voglia di giocare ed è ancora nel pieno della una carriera. Skriniar non è andato al Mondiale col PSG, non è l’unico, ma è chiaro che ci stiamo guardando intorno, lasceremo il PSG ad un certo punto del stagione sicuramente”

