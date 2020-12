Alle 12.30 il match che apre questa domenica di Serie A, di fronte ci saranno l’Inter di Antonio Conte ed il Cagliari di Eusebio Di Francesco.

Per l’Inter di Conte arriva un nuovo test, volto a misurare il grado di personalità di una squadra uscita con le ossa rotte dall’ultimo turno di Champions League. Contro il Cagliari sarà partita vera, anche per i sardi non vincono da tre partite e proveranno ad invertire il trend proprio contro la compagine nerazzurra. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

