Alle 20.45 luci accese al Meazza per l’ultimo anticipo di questo sabato di Serie A, di fronte si trovano Inter e Benevento.

Dopo le vittorie di Milan e Juventus, tocca all’Inter di Conte rispondere sul campo e tenere il passo delle concorrenti. Di fronte c’è il Benevento, squadra che quest’anno ha creato diversi grattacapi anche alle big della Serie A. Un’insidia, quella rappresentata dai sanniti, che non va sottovalutata. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.

