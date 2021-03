I bianconeri protestano animatamente per un contatto in area tra Federico Chiesa e Daam Foulon nel secondo tempo

Grandi proteste da parte della Juventus per un presunto rigore non concesso dall’arbitro Abisso nella sfida contro il Benevento. Al 71′, subito dopo il vantaggio dei sanniti, Chiesa va giù in area dopo un contatto con Foulon. Per Abisso è tutto regolare e anche il Var non interviene.

Vabbè ma come fai a non dare questo rigore? — Veleno lato positivo (@VlnN94) March 21, 2021

Ma il rigore?? — mondisommersi⚪⚫ (@mondisommersi1) March 21, 2021

Pirlo, molto contrariato per l’episodio, protesta vistosamente e viene ammonito. E i tifosi bianconeri sui social si scatenano, come possiamo vedere da questi tweet.