Il futuro di Roberto De Zerbi resta avvolto nel mistero. L’allenatore neroverde è uscito allo scoperto dopo Sassuolo-Sampdoria.

Dove allenerà il prossimo anno Roberto De Zerbi? Bella domanda. Ad oggi il destino dell’allenatore attualmente seduto sulla panchina del Sassuolo, risulta davvero difficile da snocciolare. Sia, perchè ci sono ancora diverse partite da giocare ed è ovvio che De Zerbi sia concentrato prevalentemente sul campo, con l’obiettivo di centrare più vittorie possibili per portare ancora più in alto il Sassuolo. Da tenere in conto anche il fatto che la dirigenza neroverde terrebbe volentieri il tecnico. La conferma di ciò è arrivata da Giovanni Carnevali, nel pre partita del match contro la Sampdoria: “Ci sentiremo nei prossimi giorni e faremo le valutazioni, a noi farebbe piacere proseguire insieme”, le sue dichiarazioni a Dazn.

Insomma, da parte del suo club c’è la chiara volontà ad andare avanti con De Zerbi, ma la verità è che proprio l’allenatore nutre diversi dubbi su quello che sarà il suo futuro. Da una parte il grande affetto per il Sassuolo e quanto costruito in questi anni, dall’altra l’ambizione di poter approdare in un top club. Sono tante, infatti, le big che stanno monitorando proprio il futuro di De Zerbi.

Sassuolo, De Zerbi parla del suo futuro

E cosi proprio l’allenatore neroverde, come ovvio che fosse, è stato imbeccato nel post partita ai microfoni di Dazn. Tema caldo, ovviamente, quello legato al suo destino, con diverse voci che lo vorrebbero vicino allo Shakhtar Donetsk.

“Ma sarebbe riduttivo scegliere se rimanere o no per la posizione in classifica. Non ci dormo la notte ma solo per il Sassuolo per capire cosa devo fare. Tante altre volte ho scelto di pancia ed ora è un discorso un po’ più complesso”, dichiarazioni chiare del tecnico.

Poi, una volta intervenuto anche a Sky Sport, De Zerbi ha ribadito la grande difficoltà nel provare a sviscerare il tema del suo futuro. “Non è ufficiale niente, non ho nessuna novità da dirvi”.