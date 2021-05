Un terribile lutto ha colpito il Paris Saint Germain. L’ex portiere Cristophe Revault è tragicamente scomparso in queste ore.

Un terribile lutto ha colpito in queste ore il mondo del calcio francese, ed in particolare il Paris Saint Germain. E’ scomparso, purtroppo, l’ex portiere del club parigino Christophe Revault. Una notizia, questa, che ovviamente sconvolto tutti, compresi tutti i club nei quali l’ex estremo difensore ha giocato nel corso della sua carriera. In molti lo ricordano, infatti, proprio per i suoi trascorsi in casa Psg.

Revault, infatti, ha conquistato ben due trofei con la maglia dei parigini. Nelle stagione ’97/’98, infatti, il portiere francese ha conquistato sia la Coppa di Francia che la Coppa di Lega francese, entrando cosi di fatto nella storia dello stesso club.

E’, però, con il Tolosa che ha trascorso gran parte della sua carriera, ben sei stagioni dal 2000 al 2006 collezionando 203 presenze. Poi ancora esperienza con le maglie di Rennes e Le Havre, e proprio in quest’ultima ha concluso la sua carriera.

C’est avec une profonde tristesse que le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien gardien de but Christophe Revault. À sa famille, à ses proches, le Club présente ses plus sincères condoléances. 🙏 pic.twitter.com/MWCLT9RHAH — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 6, 2021

Revault, ignoti i motivi del decesso

Come detto, il mondo del calcio francese è stato davvero scosso da questa tragica notizia. Ad ora non sono ancora noti i motivi che hanno condotto alla morte Revault, che aveva appena 49 anni. L’ex portiere è stato trovato senza vita nella sua abitazione, e nelle prossime ore si cercherà di capire come è arrivato il malore fatale.

⚫️ Le Toulouse FC a la douleur d’apprendre la disparition de son emblématique gardien Christophe #Revault. Nos pensées accompagnent ses proches. Mais aussi les amoureux des Violets. Nous sommes ce soir toutes et tous sous le choc…https://t.co/e7Hb0yzVPR pic.twitter.com/fGerwidNvQ — Toulouse FC (@ToulouseFC) May 6, 2021

Proprio il Paris Saint Germain ha pubblicato una nota attraverso il proprio account Twitter: “È con profonda tristezza che il Paris Saint-Germain ha saputo della morte del loro ex portiere Christophe Revault. Alla sua famiglia e ai suoi cari, il Club rivolge le sue più sincere condoglianze”, le parole del club.

Sulla stessa riga, ovviamente, anche Tolosa, Rennes e Le Havre. Tutti i club hanno ricordato Cristophe con messaggi anche molto commoventi. Nelle prossime ore, ovviamente si conosceranno ulteriori dettagli riguardo questa tragica scomparsa.