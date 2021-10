“Meglio Navas”: Donnarumma, che affronto da Parigi

Il dualismo tra Keylor Navas e Donnarumma tiene banco e da Parigi arriva la stoccata al portiere italiano: che affronto

Donnarumma o Keylor Navas? Mauricio Pochettino finora ha scelto di non scegliere. Alternanza quasi perfetta tra i due portieri del Paris Saint-Germain, senza alcuna differenza tra campionato e Champions League. Una situazione che sta creando non poche discussioni a Parigi e non solo. Dopo alcune gare vissute in panchine, nelle ultime due partite l’estremo difensore italiano ha avuto la possibilità di giocare titolare, togliendosi un po’ di ruggine da dosso. L’alternanza però sembra destinata a continuare anche nei prossimi mesi e la scelta di Pochettino non trova tutti d’accordo. In particolare è un ex portiere del Psg, Jerome Alonzo, a suggerire al tecnico argentino di prendere una decisione. E l’ex estremo difensore ha le idee chiare su quale dovrebbe essere.

Alonzo preferisce Navas a Donnarumma

Alonzo ha detto la sua sulla dualità in porta al Psg, affermando di preferire Navas a Donnarumma. In alcune dichiarazioni riportate da ‘football365.fr’, l’ex portiere ha spiegato il motivo per cui predilige l’ex Real Madrid: “Non occupa spazio tra i pali per il suo fisico, a differenza di Donnarumma. Ma prende spazio dentro e fuori dal terreno di gioco per il suo carisma. E’ uno dei più grandi portieri al mondo”.

Alonzo continua con i complimenti a Navas: “Giocherebbe in una Nazionale europea e vincerebbe titoli. Vince molti confronti faccia a faccia con gli attaccanti. Non è molto spettacolare ma è bravo nella ‘zona di combattimento'”. Scelta fatta quindi per l’ex Psg e a Donnarumma non resta che sperare che Pochettino non segua il suo consiglio.