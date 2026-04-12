Goretzka piace ai club italiani: il problema sono le cifre

Un gigante di centrocampo che accende i telefoni dei direttori sportivi, ma fa tremare i conti: l’estate di Leon Goretzka promette fascino, trattative serrate e un finale ancora tutto da scrivere.

C’è un nome che torna a ritmo regolare nelle chiacchiere da bar e nelle call serali dei club: Leon Goretzka. Profilo completo, internazionale, abituato alle notti pesanti con il Bayern Monaco e la Germania. In estate potrebbe aprirsi una finestra concreta per la Serie A. Le pretendenti non mancano. Gli incastri, però, sono delicati.

In campo Goretzka dà ossigeno e presenza. È un interno che accompagna, attacca l’area, rompe il gioco. Nelle stagioni migliori ha sommato in doppia cifra tra gol e assist, con picchi di intensità che fanno la differenza nelle partite bloccate. Lo immagini in rossonero o bianconero e la mente corre subito a un centrocampo più alto di statura tecnica e fisica.

Il Milan ha sondato il terreno. L’idea è affiancarlo a profili di carisma per un reparto capace di reggere l’onda lunga del ritorno in Champions League. Si parla di un triennale intorno ai 5 milioni netti a stagione: uno sforzo pesante, sostenibile solo con un quadro economico favorevole e possibili movimenti in uscita in mezzo. Anche la Juventus lo guarda con attenzione, pur tenendo vivi altri dossier: da Ederson (Atalanta) a Kessié. Scelte diverse, prezzi diversi, stessa necessità di alzare il livello senza spaccare il bilancio.

Il problema sono le cifre

Secondo ricostruzioni di mercato, l’entourage del giocatore chiede circa 7 milioni netti a stagione più un bonus alla firma di 10 milioni. Numeri da top. Cifre che per club come Milan e Juve diventano un esercizio di funambolismo: tra monte ingaggi da tenere sotto controllo, fair play interno e la variabile più importante, i ricavi UEFA. La nuova Champions porta più partite e più introiti, ma nulla è garantito: uscire presto cambia tutto.

C’è un altro dettaglio che pesa. L’abolizione dei vecchi benefici fiscali per lo sport professionistico in Italia ha rialzato il costo lordo degli stipendi. Tradotto: per pagare 7 milioni netti bisogna mettere sul tavolo molto di più. E il parametro zero non è mai “gratis”: commissioni, bonus, durata del contratto impattano sul conto finale quanto e più del cartellino.

Sul perimetro restano attive anche Inter e Napoli, al momento con sondaggi e valutazioni. Più esplorazione che assalto. Ma nel mercato estivo basta un’uscita, un infortunio o un affare saltato altrove per cambiare gerarchie e priorità in una notte.

Al netto dei numeri, la domanda è semplice: quanto vale, per un club italiano, portarsi in casa un titolare abituato ai ritmi europei, capace di alzare il tono delle partite e di guidare i compagni quando la palla scotta? Chi lo ha visto dal vivo ricorda una lettura pulita, tempi d’inserimento, leadership silenziosa. È quel tipo di giocatore che, se arriva, cambia la stanza.

Poi resti lì, con la partita che si allunga e l’estate che si avvicina. Ti chiedi se la voglia di tornare grande della nostra Serie A saprà convivere con la matematica dell’ingaggio. E immagini Goretzka che entra al 70’, braccia larghe verso la curva, primo pallone pulito, un’accelerazione. Vale quel prezzo? O il mercato, ancora una volta, chiederà di scegliere tra cuore e calcolatrice?