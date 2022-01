“Ad ogni contrasto temevo il peggio”: Napoli, lo sfogo dell’azzurro

L’attaccante di Spalletti ha raccontato il dramma vissuto e mandato un messaggio a Inter e Milan: “Napoli squadra da battere per lo scudetto”

Il Napoli ha un ritardo di quattro punti sull’Inter, che ha anche una partita in meno. Secondo un rappresentante dello spogliatoio partenopeo tuttavia la corsa scudetto è ancora apertissima.

Anzi, a giudicare dalle sue parole i partenopei sono anche la squadra più forte e dunque favorita per il primo posto. L’incoraggiamento alla squadra di Luciano Spalletti arriva a poche ore dal derby interno contro la Salernitana, in programma domani alle 15.

Napoli, Lozano non ha dubbi: “Arriveremo primi, Inter e Milan vanno veloci ma noi ci siamo”

Hirving Lozano non ha dubbi. Intervistato dal ‘Corriere della Sera’, l’attaccante messicano ha risposto anche alla domanda alla quale nessun napoletano darebbe mai la sua stessa replica. “Arriveremo primi. Giochiamo per lo scudetto. Il campionato è ancora lungo. Siamo i più forti e dobbiamo guardare il più in alto possibile, malgrado Inter e Milan vanno molto veloci”.

Il messicano ha poi ribadito il concetto: “Possiamo reggere il confronto. Se prendiamo in considerazione giocatore per giocatore, il nostro è il valore più alto”.

Lozano non si tira indietro neppure quando gli viene chiesto se può essere lui l’erede di Lorenzo Insigne, che a giugno lascerà il Napoli per volare in Canada, al Toronto, formazione della Mls. “Lorenzo ha fatto la storia, a me manca ancora tanto tempo per essere così importante. Vorrei giocare sempre ma la decisione è dell’allenatore. Dipende soprattutto da me”.

Infine, ha fatto una rivelazione: “Ho vissuto momenti di terrore, ho temuto di perdere l’occhio. Non volevo rassegnarmi all’idea di non poter giocare più. I medici sono stati tempestivi. La paura l’ho portata con me per parecchio tempo perché la ferita bruciava e ad ogni contrasto temevo il peggio”, ha detto in riferimento al grave infortunio all’occhio subito nel corso della scorsa estate.

In questa stagione, Lozano ha segnato 5 reti in 27 partite. Da quando è arrivato al Napoli ha indossato la maglia azzurra in 104 occasioni. Firmando 25 gol. Quasi una media ogni 4 gare.

Insigne ha vestito la maglia della squadra della sua città in 417 occasioni realizzando 114 marcature. Una media reti al momento superiore rispetto al messicano.