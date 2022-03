Salernitana, batosta terribile: l’ufficialità fa disperare i tifosi

Grave batosta per la Salernitana che perde uno dei suoi giocatori di maggior qualità: arriva anche l’ufficialità

La Salernitana sta vivendo un periodo pessimo a livello di risultati, malgrado la nuova proprietà Iervolino abbia effettuato investimenti significativi. Walter Sabatini ha rinforzato la squadra con arrivi importanti e di esperienza, e Davide Nicola è chiamato a un’impresa stile Crotone qualche anno fa. Non è ancora arrivata una vittoria e il tempo stringe, anche perché le squadre davanti -come il Cagliari e il Genoa- iniziano a macinare gioco e punti.

Chiaramente questa è una situazione molto scomoda per un allenatore, subentrato solo pochi mesi fa, in un ambiente già rassegnato alla retrocessione dopo i fatti del trust. Nicola dovrà fare a meno di Mamadou Coulibaly, che aveva collezionato tanti minuti da titolare. Ma è dell’ultim’ora la notizia di un nuovo infortunio che inguaia ulteriormente la situazione della Salernitana, stavolta nel reparto offensivo.

Salernitana, Nicola perde un big

Il sito ufficiale della Salernitana ha reso noto che Diego Perotti ha subito un infortunio piuttosto serio. E’ il polpaccio stavolta a fermare l’argentino, che nel corso della sua carriera ha subito diversi problemi fisici che ne hanno frenato il rendimento e la crescita. Una lesione al muscolo soleo costringerà Perotti a saltare gran parte del finale di stagione. Infatti, l’ex Genoa e Roma potrebbe rientrare direttamente a maggio.

Un duro colpo per Nicola, che nel momento decisivo perde uno dei suoi giocatori di livello più alto. E’ proprio questo il momento, dopo la sosta, in cui la Salernitana dovrà iniziare a vincere le partite per sperare nella salvezza.