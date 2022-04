Mondiali, pronta la rivoluzione: a Qatar 2022 la FIFA cambia tutto

Qatar 2022 si avvicina. I tifosi di tutto il mondo non vedono l’ora di assistere allo spettacolo dei Mondiali. E la FIFA prepara una novità clamorosa.

I Mondiali di Qatar 2022 sono sempre più vicini. Dopo la fine dei Playoff Qualificazione alla Coppa del Mondo, c’è stato anche il sorteggio dei gironi. Non ci sarà la Nazionale italiana di Roberto Mancini che paga a caro prezzo la sconfitta contro la Macedonia del Nord di qualche settimana fa. Un duro colpo per l’Italia e per il movimento sportivo italiano: per la seconda volta di fila, la Nazionale non si qualifica ai Mondiali.

In ogni caso, però, lo spettacolo sarà assicurato. I primi Mondiali invernali porteranno numerose rivoluzioni destinate a cambiare, ancora una volta, il mondo del calcio. Lo sa bene Gianni Infantino, presidente della FIFA, che sta organizzando il tutto nei minimi dettagli.

FIFA, gare da 100 minuti ai Mondiali

Il numero uno della FIFA Infantino, in occasione della sua visita in Italia delle scorse ora, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti all’evento dedicato ad Artemio Franchi. Tra i diversi temi toccati anche la questione del tempo effettivo che, sempre più spesso, fa discutere i tifosi e gli addetti ai lavori.

Come riferisce l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, i vertici della FIFA starebbero lavorando ad un Mondiale spettacolare che possa ridurre al minimo i tempi morti. Il motivo? I tifosi pagano il biglietto per 90 minuti di gioco che, troppo spesso, si riducono a 50 minuti effettivi. Troppo poco per non sollevare polemiche anche tra calciatori ed allenatori, spesso penalizzati dalle perdite di tempo.

Per questo motivo la FIFA è pronta alla rivoluzione. Da Qatar 2022 tutto è destinato a cambiare. Sono in arrivo gare da 100 minuti di gioco con extra-time corposi. Bisogna aspettarsi, dunque, minuti di recupero piuttosto lunghi considerati anche i dieci cambi totali a disposizione.