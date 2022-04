“Mai e poi mai”: Juventus, l’inaspettata reazione sulla bomba di mercato

Il calciomercato della Juventus può riservare un grande colpo in difesa ma i tifosi della Juventus non sembrano contenti della scelta

La Juventus pensa già al futuro. I bianconeri nelle ultime partite hanno blindato la qualificazione alla prossima Champions League. La qualificazione alla competizione europea più importante ed in grado di generare gli introiti maggiori permette alla società di Andrea Agnelli di cominciare a rivolgere lo sguardo al calciomercato.

In casa bianconera, parte delle riflessioni concernono la difesa. Il reparto arretrato si avvicina alla necessità di un ricambio generazionale. Giorgio Chiellini, che compirà 38 anni ad agosto, non è ancora certo di continuare il suo percorso juventino. Il centrale è in scadenza. Anche Bonucci, che di candeline ne spegnerà 35 domani, prima o poi metterà la parola fine al suo ciclo juventino. Dunque, come spiega ‘Tuttosport’, i bianconeri valutano l’opzione di dare nuova linfa al proprio blocco arretrato.

Juventus, la dirigenza punta Skriniar ma una parte della tifoseria si schiera apertamente contro l’interista

La società torinese ha provato a prendere Antonio Rudiger in scadenza con il Chelsea. Il centrale tedesco ha valutato la proposta della Juventus ma ha poi scelto il Real Madrid. I bianconeri dunque rimangono alla ricerca di un centrale, oltre all’incorporazione già chiusa del giovane Federico Gatti, rimasto in prestito al Frosinone, in Serie B.

Tra i nomi che compongono la lista degli obiettivi della formazione di Massimiliano Allegri vi è anche quello di Milan Skriniar, colonna dell’Inter. Lo slovacco rinforzerebbe il reparto tuttavia alcuni tifosi hanno già manifestato la loro disapprovazione. Il calciatore piace al tecnico livornese.

“Vade retro Skriniar!!!!” ha scritto per esempio Rocco, commentando la notizia lanciata da ‘TuttoSport’. E ancora, “Skriniar mai”, sentenzia Massimo Silvestri. Sintomo di un certo risentimento nei confronti del calciatore, identificato con i colori dell’Inter, acerrima rivale della formazione bianconera.