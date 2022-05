Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Venezia, gara che apre la domenica del trentacinquesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Juventus-Venezia, lunch match della trentacinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 12.30, all’Allianz Stadium di Torino, la formazione bianconera di Massimiliano Allegri ospita il Venezia di Andrea Soncin, giunto pochissimi giorni fa sulla panchina del Venezia. Dopo l’esonero di Paolo Zanetti, infatti, la squadra è stata affidata all’allenatore della Primavera del club.

I bianconeri sono in piena lotta per un posto in Champions League. Attualmente quarti in classifica generale, sono poco distanti dal podio con il Napoli di Spalletti che li precede. Altra storia, invece, per il Venezia di Soncin, chiamato ad una grande prova all’esordio in panchina. I lagunari sono ultimi in classifica generale a quota 22 punti, distanti sei lunghezze dal diciassettesimo posto in elenco. A dare il via al match è il fischietto del signor Prontera, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Lombardo. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Di Vuolo.

Juventus-Venezia, le probabili formazioni

JUVE (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Lu. Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Arthur, Miretti, Zuelli, Akè, Kean. Allenatore: Allegri.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke. A disposizione: Bertinato, Ullmann, Caldara, Crnigoj, Vacca, Tessmann, Fiordilino, Kiyine, Nsame, Sigurdsson, Johnsen, Nani. Allenatore: Soncin.