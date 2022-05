“Scelta tecnica”: Verona-Milan, esclusione a sorpresa

Esclusione a sorpresa dai convocati per la partita scudetto tra Verona e Milan: ecco cos’è successo

Questa sera scenderanno in campo Verona e Milan allo stadio Marcantonio Bentegodi. Una sfida decisiva per i rossoneri nella corsa scudetto: tante volte in questi giorni è stata nominata la Fatal Verona, storicamente ostica per il Milan. Ma Stefano Pioli avrà l’obiettivo di normalizzare questa trasferta nell’immaginario collettivo con una vittoria, che vorrebbe dire tornare al primo posto scavalcando l’Inter.

D’altra parte, Igor Tudor ha sempre intimato i suoi giocatori di giocare al 100% ogni minuto di ogni partita. E la stagione fin qui è super positiva, visto che più e più volte l’allenatore scaligero ha dichiarato di essere davanti al tanto decantato Sassuolo. C’è però un’esclusione che fa discutere tra le fila del Verona per la partita di questa sera.

Verona-Milan, esclusione a sorpresa dai convocati

Tudor ha diramato la lista dei convocati del Verona per la partita di questa sera. Ci sono degli indisponibili come Coppola, Pandur e Dawidowicz, ma c’è anche Daniel Bessa. Secondo quanto riferito da TMW, l’ex Inter è stato escluso dall’allenatore per “scelta tecnica” e non per infortunio. L’italo-brasiliano in questa stagione ha collezionato ventitré presenze in Serie A, segnando un gol e siglando un assist.

Il contratto di Daniel Bessa scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e già da questo momento è libero di accasarsi ovunque a parametro zero. Le polemiche non mancheranno tra i tifosi, siccome si tratta di un ex giocatore dell’Inter. Anche perché questo è stato, e probabilmente sarà ancora, un campionato in cui la polemica è all’ordine del giorno.