La salvezza non basta, l’allenatore di Serie A si prepara all’addio

In Serie A si registrerà un cambio inaspettato in panchina: dopo la brillante salvezza, il destino dell’allenatore prende un’altra direzione

Stagione molto positiva per l’Udinese. I friulani hanno concluso la stagione in dodicesima posizione. Nell’ultima giornata, i bianconeri hanno onorato il campionato mettendo a repentaglio la salvezza della Salernitana.

La formazione di Cioffi ha rifilato quattro reti ai granata nell’ultimo turno, confermando una facilità realizzativa disarmante. I bianconeri hanno chiuso infatti il campionato con 61 reti realizzate. Hanno segnato più di Juventus, Roma e Fiorentina per citare tre delle squadre che hanno raggiunto un piazzamento europeo. Ora però si profila un clamoroso colpo di scena.

Udinese, verso l’addio di Gabriele Cioffi: sull’allenatore c’è l’Hellas Verona

Secondo quanto riferito da ‘Sportitalia’ attraverso un tweet, l’Udinese e Gabriele Cioffi sono vicini a dirsi addio. Il tecnico ha rifiutato varie proposte per il prolungamento del contratto (quello attuale è in scadenza tra un mese). A questo punto, sembra ormai vicino il suo addio all’Udinese dopo una buona stagione in cui si è messo in evidenza in seguito all’esonero di Gotti.

I bianconeri sembrano essere destinati a guardarsi in giro per scegliere il nome del successore sulla panchina friulana. L’allenatore di Firenze invece pare sia finito nel radar dell’Hellas Verona. La formazione scaligera, infatti, si separerà da Igor Tudor, protagonista di una fantastica cavalcata che ha condotto i gialloblù ad occupare la parte sinistra della classifica.

Cioffi, invece, 22 partite di Serie A ha timbrato 31 punti. Una media di 1.41 a partita. Per lui sono arrivate 8 vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte. Dopo qualche esperienza all’estero, la sua avventura italiana era ripartita in Italia all’Udinese come vice di Luca Gotti. Dopo l’esonero di quest’ultimo ha scelto di accettare la proposta di incarico dell’Udinese e nelle scorse settimane ha spiegato la sua scelta.