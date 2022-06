Inghilterra-Italia, la mossa a sorpresa di Mancini: svelato il piano

Mancini ha parlato delle sue scelte con l’Inghilterra nel corso della conferenza che precede l’appuntamento di stasera in Nations League

Terzo match di Nations League per la nuova Italia di Roberto Mancini. Anche contro l’Inghilterra, rivale della finale dell’Europeo di meno di un mese fa, il ct proseguirà i suoi esperimenti per costruire il nuovo gruppo azzurro.

Anche contro i ‘Tre Leoni’ di Gareth Southgate, il ct presenterà un undici sperimentale. L’allenatore di Jesi ha anticipato alcune sue mosse durante la conferenza stampa di ieri. Al Molineux Stadium di Wolverhampton si giocherà davanti a pochi intimi: oltre agli addetti ai lavori, nello stadio chiuso ai tifosi ci saranno 1500 Under 14 con accompagnatori.

Italia, ancora una formazione sperimentale: in attacco Scamacca, chance per Cancellieri

L’Italia in campo questa sera contro l’Inghilterra potrebbe cambiare ben nove undicesimi nel terzo confronto di Nations League. Rispetto al match vinto contro l’Ungheria potrebbero essere soltanto due gli elementi riconfermati, Donnarumma e Gianluca Mancini.



Il tecnico approfitterà anche di questa gara per far ruotare i suoi uomini a disposizione. In conferenza stampa, Roberto Mancini ha annunciato la presenza di Gianluca Scamacca al centro dell’attacco. Accanto all’attaccante del Sassuolo dovrebbero esserci due elementi dell’Hellas Verona, Gianluca Caprari e Matteo Cancellieri. Per quest’ultimo potrebbero aprirsi le porte della titolarità dopo i minuti giocati contro la Germania, in cui si è guadagnato pure un cartellino giallo.

In linea generale, l’undici sarà stravolto in ogni reparto. Di Lorenzo, Acerbi e Di Marco dovrebbero completare il reparto difensivo accanto a Gianluca Mancini. A centrocampo invece appare sicuro di un posto Tonali. Il calciatore del Milan sarà schierato come interno, insieme a Frattesi mentre Locatelli eserciterà le funzioni di playmaker.

Nell’Inghilterra dovrebbero vedersi dal primo minuto i due italiani, Tomori e Abraham. L’Italia, al momento, comanda il girone con quattro punti mentre l’Inghilterra è ultima con un solo punto all’attivo in due partite nel girone 3.